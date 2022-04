Novo corte do IPI deixa bilhões em renúncia fiscal para próxima gestão

Dotado da acidez em seus comentários acerca da caridade e suas, às vezes, motivações torpes, o filósofo alemão Friedrich Nietzsche (1844-1900) escreveu: “O futuro influencia o presente e o passado”. As motivações do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Economia, Paulo Guedes, para reduzir ainda mais as alíquotas do Imposto sobre Produto Industrializado, o IPl, estão claras: mudar o passado e dar de ombros do futuro. Segundo medida editada nesta sexta-feira, 29, a isenção do imposto sobre produtos industrializados vai dos 25% (anunciados em fevereiro) para 35%. O corte entra em vigor no próximo dia 1º.

De cunho populista, a redução intende, claramente, o revisionismo acerca dos anos de governo Bolsonaro, objeto para a discurseira eleitoral, mas ignora os impactos que, se mantidos os resultados das principais pesquisas de intenção de voto, não serão de Jair Bolsonaro. Isso porque o Ministério da Economia estima a renúncia fiscal para a próxima gestão. Seriam perdas arrecadatórias de 27,4 bilhões em 2023; de 29,3 bilhões de reais em 2024; e de 32 bilhões de reais em 2025. Neste ano, a renúncia seria de 23,4 bilhões de reais com a benesse tributária. Na ocasião da edição do decreto, em fevereiro, a estimativa de impacto era de 19,6 bilhões de reais em 2022.

Decreto

O presidente Jair Bolsonaro publicou um decreto no Diário Oficial da União alterando a tabela do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). De acordo com o texto, a redução sobe para 35% para uma série de produtos, entre eles estão calçados, tecidos, , artigos de metalurgia, aparelhos de TV e de som, carros, armas, móveis, brinquedos e máquinas.

O IPI incide sobre os produtos industrializados, e o o tributo influencia no preço final ao consumidor. O tributo possui várias alíquotas, que variam, em sua maior parte, de zero a 30%. Por lei, o governo federal pode alterar o IPI por decreto, isto é, sem o aval do Congresso Nacional. Também não há exigência de apontamento de uma nova fonte de receita para compensar a diminuição na arrecadação.

O ministro da Economia, Paulo Guedes, vem defendendo que o aumento da arrecadação seja convertido em redução de impostos. Na última quarta-feira, ele adiantou durante evento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) que o governo aumentaria o percentual de isenção dado em fevereiro. A redução do IPI é uma carta já bastante usada pelo governo brasileiro. Nas gestões do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), principal adversário de Bolsonaro na corrida eleitoral ao Planalto, a redução do imposto em automóveis e linha branca, por exemplo, foi bastante utilizada para estímulo ao consumo.