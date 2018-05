Google Maps vai considerar rodízio de SP ao calcular rotas

O Google Maps vai considerar o rodízio de carros em São Paulo ao calcular as melhores rotas para os motoristas. A atualização foi identificada pelo site Android Police, que testa versões futuras dos aplicativos do sistema operacional.

Com o recurso, os motoristas poderão evitar ruas onde vigora o sistema paulistano. O rodízio proíbe carros de determinadas placas de circularem em na região central da cidade no período das 7h às 10h e das 17h às 20h.

Segundo o site, menções aos termos “rodízio área” e “São Paulo” foram identificados no código da versão beta do Google Maps.

Em março, o Google adicionou recurso semelhante no aplicativo dos moradores de Jakarta, na Indonésia. Com a ferramenta, os usuários digitam a placa de seu veículo e o Google Maps incorpora a informação para calcular uma rota de navegação – Jakarta também trabalha com um sistema de rodízio de veículos.

Procurado para confirmar a atualização, o Google não retornou o contato até publicação da matéria.