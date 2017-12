Google anuncia serviço para substituir o SMS no Brasil

O Google anunciou um novo recurso de mensagens para substituir o SMS. O serviço RCS (Rich Communications Service) permite que os usuários do Android compartilhem imagens, gifs e vídeos durante a conversa. No Brasil, as operadoras Claro, Vivo e Oi já fecharam parceria para começar a oferecer o recurso nos próximos meses.

Com as mensagens interativas do RCS, os internautas também poderão criar bate-papos em grupo, ver quando alguém está digitando uma resposta e saber quando a pessoa leu a mensagem. O funcionamento do recurso é similar ao do WhatsApp.

Para ter acesso a novidade é necessário fazer download do aplicativo Mensagens Android. Para quem ainda vai adquirir um smartphone Android, o recurso estará pré-instalado como o aplicativo de mensagens padrão.

Ainda que não tenha o aplicativo instalado ou a operadora não ofereça o serviço, o usuário que receber uma mensagem RCS terá acesso a ela no formato SMS.

O RCS também vai mudar o modo como mensagens comerciais são oferecidas aos clientes. A partir do serviço, as empresas conseguem enviar conteúdo mais útil aos clientes que realmente se interessam pelo serviço. Uma companhia aérea, por exemplo, pode realizar o check-in de um passageiro e ainda disponibilizar o cartão de embarque e mapas do terminal.

Ainda não há informações de como será feita a cobrança pelo serviço. Segundo o Google, nos países em que o serviço já foi lançado, a maioria das operadoras decidiu incluir o RCS como parte de seu plano de dados.