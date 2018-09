Goodyear, Burger King e Libbs abrem inscrições para estágio; veja vagas

Ao menos seis empresas estão com as inscrições abertas para programas de estágio. São mais de 140 vagas disponíveis para todos os cursos de graduação.

No Brasil, 17,6 milhões de jovens têm condições para estagiar no nível médio, técnico e superior, mas menos de 1% está ocupada, Entre os brasileiros de 14 a 24 anos, 40,1% não trabalha, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No ensino superior, que engloba a maioria das vagas de estágio, são 8 milhões de estudantes, mas apenas 740.000 estão trabalhando. Isso significa que apenas 10% dos alunos conseguem um emprego, em média.

Confira as vagas em aberto, organizadas pela data de encerramento das inscrições:

Burger King

As inscrições para o programa de estágio estão abertas até o dia 27 de setembro. As vagas são para o escritório do Burger King em Alphaville, em São Paulo. A candidatura pode ser realizada no site da empresa.

Após as inscrições, os estudantes realizam testes online e avaliação comportamental. Os aprovados participam do painel de negócios, que é uma etapa presencial.

A empresa exige que os estudantes tenham domínio do pacote office e inglês avançado. Além disso, eles devem concluir a graduação em dezembro de 2019.

Os selecionados começam a trabalhar em janeiro de 2019.

Bolsa-auxílio: não divulgado

Vagas: não divulgado

Pré-requisito: domínio do pacote office e inglês avançado

Cursos: sem restrição

SumUp

A fintech de pagamentos móveis abriu as inscrições para o primeiro programa de estágio da empresa. É possível candidatar-se até o dia 14 de outubro no site da SumUp.

Para participar da seleção, os estudantes precisam possuir inglês avançado. Candidatos estrangeiros também são aceitos – desde que falem português, tenham vínculo com alguma universidade brasileira e visto para trabalhar no Brasil.

O processo é dividido em cinco etapas: inscrições, testes online, entrevista online, conversa com gestores e visita ao escritório com a presença dos diretores. Serão selecionados 15 estudantes para atuar em São Paulo.

O contrato de trabalho tem a duração de 12 meses – ao fim do período, há a possibilidade de efetivação. Os estagiários contam com assistência médica e odontológico, seguro de vida, vale-refeição, vale-transporte, subsídio para estudos, gympass e bicicletário.

Bolsa-auxílio: não divulgado

Vagas: 15

Pré-requisito: graduação até dezembro de 2019

Cursos: sem restrição

Libbs

A empresa da indústria farmacêutica está selecionando universitários para um programa de 15 meses. As inscrições podem ser realizadas neste site até o dia 19 de outubro.

Para participar, os estudantes precisam possuir até 22 anos e estar cursando, no máximo, o penúltimo ano da faculdade. São 15 vagas para a sede administrativa da Libbs na Barra Funda, em São Paulo.

Após a inscrição, os participantes realizam testes online, vídeo entrevista, dinâmica em grupo e painel. O início do programa será em janeiro.

A empresa oferece aos aprovados um vale-transporte, seguro de vida, assistência médica e vale-refeição de 28,50 reais por dia.

Bolsa-auxílio: não divulgado

Vagas: 15

Pré-requisito: não divulgado

Cursos: farmácia, química, biologia, administração, marketing, publicidade e propaganda, comunicação social, sistemas da informação, tecnologia da informação, economia, contabilidade, engenharias e direito

Novelis

O programa de estágio da Novelis está com as inscrições abertas até o dia 21 de outubro. A candidatura pode ser realizada neste link.

Para participar, os estudantes precisam concluir a graduação até dezembro de 2021. Durante o processo seletivo, são realizados testes online, dinâmicas de grupo e entrevistas presenciais.

Os estudantes começam a trabalhar em janeiro de 2019. São 32 vagas para as unidades da empresa em São Paulo, Santo André e Pindamonhangaba.

Além da bolsa-auxílio, os estagiários têm seguro de vida, assistência médica e odontológica, vale-refeição ou restaurante e auxílio transporte.

Bolsa-auxílio: até 1.500 reais

Vagas: 32

Pré-requisito: não divulgado

Cursos: administração de empresas, ciências contábeis, ciências da computação, comércio exterior, economia, engenharia ambiental, engenharia civil, engenharia da computação, engenharia de controle e automação, engrenharia de materiais/metalúrgica, engenharia de produção, engenharia elétrica, engenharia mecânica, jornalismo, psicologia, publicidade e propaganda, relações públicas, sistemas de informações, tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas, tecnólogo em logística, tecnólogo em processos metalúrgicos e tecnólogo em RH

ISA CTEEP

A empresa, que opera redes de transmissão, está selecionando estudantes para seu programa de estágio até o dia 21 de outubro. Os interessados podem candidatar-se no site da empresa.

Os participantes devem concluir a graduação até dezembro de 2021. O processo seletivo tem quatro etapas: inscrições e testes online, dinâmica de grupo, entrevista com RH e entrevista com gestores.

O início do estágio está previsto para fevereiro de 2019. Além da bolsa-auxílio, os aprovados recebem seguro de vida, assistência média e odontológica, gympass, vale-refeição, vale-alimentação e vale-transporte. Os estagiários também têm direito a um bônus anual, referente ao projeto que é desenvolvido ao longo do ano.

Bolsa-auxílio: não divulgado

Vagas: 78

Pré-requisito: graduação até dezembro de 2021

Cursos: engenharia, administração de empresas, análise de sistemas, ciências contábeis, comunicação social, direito, economia, sistema de informação, estatística e matemática aplicada. também serão aceitas inscrições de estudantes de ensino técnico que estejam no último ano dos cursos de eletrotécnica, eletrônica, eletromecânica, logística, mecatrônica, qualidade, enfermagem e segurança do trabalho

Goodyear

A Goodyear está com as inscrições abertas para seu programa de estágio até o dia 16 de novembro. A candidatura deve ser realizada no site da fabricante de pneus.

Para participar, os estudantes devem estudar no período noturno e concluir a graduação entre dezembro de 2020 e 2021. As vagas são para as unidades da empresa em São Paulo, Americana e Santa Bárbara D’Oeste, de acordo com a área de formação.

O contrato de estágio tem duração de até dois anos. Os aprovados ainda participam de módulos de treinamento e desenvolvem um projeto dentro de sua área.

Além da bolsa-auxílio, os estagiários recebem vale-refeição ou restaurante, vale-transporte ou fretado, assistência médica, odontológica e farmacêutica, seguro de vida, programa de assistência psicossocial e recesso remunerado.

Bolsa-auxílio: não divulgado

Vagas: não divulgado

Pré-requisito: conhecimento intermediário em informática e inglês

Cursos: administração, engenharias, direito, publicidade e propaganda, ciências contábeis, psicologia, economia e comércio exterior