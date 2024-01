Gol entra com pedido de recuperação judicial nos EUA

Uma dar principais companhias aéreas do Brasil, a Gol Linhas Aéreas entrou com pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos. Por lá, o processo legal é conhecido como Chapter 11, com um compromisso de financiamento de 950 milhões de dólares. Em dezembro, a companhia contratou a Seabury Capital, uma das mais conhecidas consultorias especializadas em recuperação judicial, para ajudar numa revisão mais ampla da sua estrutura de capital.

O anúncio de recuperação vem acompanhado da necessidade de um empréstimo do tipo DIP (debtor-in-possession). Isso é praxe quando uma empresa precisa recorrer à Justiça dos EUA para organizar discussões sobre a dívida. Segundo a consultoria Fitch, os vencimentos de curto prazo da Gol eram de 2,9 bilhões de reais, enquanto seu caixa de apenas 905 milhões de reais. A empresa já passou por diversas rodadas de reestruturação desde o início da pandemia.

O anúncio nos Estados Unidos abre caminho para que o mesmo ocorra por aqui. Por conta do fato, as ações da Gol fecharam em queda 2,26% no Brasil, negociados a 6,50 reais.