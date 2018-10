Gol amplia acompanhamento de voo para passageiro de qualquer idade

A Gol Linhas Aéreas anunciou nesta segunda-feira que expandiu o serviço Voe Junto, que permite o acompanhamento do status de viagem para todos os seus passageiros. Antes, a assistência era disponibilizada apenas para crianças desacompanhadas de 5 a 11 anos. Com a mudança, idosos e pessoas com deficiência poderão ser acompanhadas remotamente durante o voo.

O monitoramento do voo é realizada por meio de uma pulseira de identificação com tecnologia de rastreamento sem fio. Assim, as informações do trajeto são transmitidas em tempo real para quem está no solo – o acompanhamento pode ser realizado pelo aplicativo da Gol ou por e-mail.

O serviço funciona em todos os voos da companhia aérea, exceto os de Miami, Orlando, Quito e Suriname. O cliente pode solicitar o serviço no momento do check-in, quando também indica quem deve receber as informações. O passageiro recebe uma pulseira com chip e, a cada fase da viagem, funcionários fazem a leitura eletrônica dos dados do aparelho para a atualização do status de localização.

Se o voo for cancelado ou sofrer atrasos, a pessoa indicada é contatada pela Gol para verificar a melhor acomodação para o passageiro.

Para compras realizadas no Brasil, o preço é de 149 reais para o trecho doméstico e 349 reais para o internacional. Se fizer a compra no exterior, o consumidor paga 50 dólares (cerca de 201 reais) para os voos domésticos e 110 dólares (aproximadamente 443 reais) para voos internacionais.