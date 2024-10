Gol aceitará saque-aniversário do FGTS para pagamento de passagens aéreas

A Gol Linhas Aéreas anunciou uma nova forma de pagamento de passagens aéras. Agora, os clientes da companhia poderão fazer o pagamento com a antecipação do saque-aniversário do FGTS. Em junho, sua concorrente, Azul, começou a aceitar essa nova forma de pagamento.

Segundo a companhia, até dez anos de saques poderão ser usados para a compra, sendo que o valor disponível nas contas do FGTS deve ser de ao menos R$ 300 e a compra deve ser realizada com antecedência mínima de 4 dias da data da viagem. Essa nova opção de pagamento é fruto de uma parceria entre a GOL e o Banco Digio, banco digital do Bradesco, com a tecnologia da Finantech. O uso do saque-aniversário só é válido para compras no site da companhia aérea e usando o Dígio.

O saque-aniversário foi criado em 2018 e permite que o cotista possa mexer no saldo do FGTS mesmo sem ter sido demitido sem justa causa, se aposentar ou ter uma doença grave, as possibilidades previstas em lei para movimentar as contas. Além do saque-aniversário em si, que no mês de nascimento do optante lhe libera um valor referente ao fundo, a modalidade também possibilitou o uso do dinheiro como garantias para linhas de crédito. O saque está na mira do governo Lula desde o início do mandato e, em breve, o Executivo promete enviar um projeto para acabar com a modalidade.

Pagamento

Para utilizar o saque-aniversário como forma de pagamento de passagens, o cliente precisa antes aderir à modalidade saque-aniversário por meio do aplicativo do FGTS provido pela Caixa Econômica Federal. No mesmo app, o Cliente deverá autorizar o Banco Digio, que é o intermediário financeiro da parceria, a acessar as informações de saldo do FGTS. A solicitação de pagamento será avaliada e, posteriormente, autorizada pela Caixa após consulta.

Continua após a publicidade

“A parceria com o Banco Digio e a Finantech é um passo importante para democratizar o acesso às viagens aéreas, permitindo que mais pessoas planejem suas férias e momentos especiais utilizando um recurso que já possuem no seu dia a dia”, diz em nota o diretor de Meios de Pagamento da Gol, Diogo Lopes.

“Nosso objetivo é permitir que as pessoas tenham mais possibilidades financeiras para seus momentos de lazer, utilizando recursos que já são delas, como a antecipação do Saque-Aniversário do FGTS, sem comprometer a renda mensal ou criar dívidas futuras [para obter passagens na Gol”, afirma o diretor Financeiro do Digio, André Fonseca.