Gisele Bündchen lança desafio para acabar com poluição plástica

Tag, I’m it! For #WorldEnvironmentDay I’m committed to giving up plastic bags to #BeatPlasticPollution with @UNEnvironment. If you can’t reuse it, refuse it! I am inviting @angelcandices ,@belagil, @tombrady, @oboticario and everyone who wants to make a difference to participate. Please join us to beat plastic pollution and help make a difference in the world? Make a video saying how you are going to do it and tag 3 of your friends to do the same. Then, use #beatplasticpollution TAG, YOU’RE IT! ♻️

Para o #DiaMundiaodoMeioAmbiente, estou comprometida a não usar mais sacolas plásticas para acabar com a poluição plástica com @UNEnvironment. Se você não pode reutilizar, recuse! Convido @angelcandices , @belagil, @tombrady, @oboticario e a todos que querem fazer a diferença no mundo para participarem. Por favor, junte-se a nós para combater a poluição plástica. Faça um vídeo dizendo qual é o seu compromisso e marque 3 amigos. Em seguida, insira #AcabecomaPoluiçãoPlástica

