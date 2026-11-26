A multinacional sueca Sandvik fechou um acordo para adquirir a Del Rey Minerals, fabricante brasileira de componentes para a indústria de mineração que tem entre seus clientes gigantes como Vale, CSN, Samarco, CBMM, Kinross e Usiminas. A operação, anunciada nesta quarta-feira, 25, em Estocolmo, faz parte da estratégia do grupo de ampliar sua presença no Brasil e na América Latina.

Com sede em Itabirito, Minas Gerais, a Del Rey tem cerca de 500 funcionários e registrou faturamento de 360 milhões de coroas suecas em 2025, o equivalente a aproximadamente 206 milhões de reais pelo câmbio atual. O valor da aquisição não foi divulgado.

Com mais de cinco décadas de atuação, a companhia brasileira é especializada na fabricação de componentes utilizados no processamento de minério de ferro, ouro e cobre. Uma parcela significativa de suas receitas, segundo a compradora, é recorrente.

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O interesse dos suecos está justamente no mercado de reposição de peças e componentes, que permite à companhia capturar receitas ao longo da vida útil dos equipamentos utilizados pelas mineradoras. A aquisição também deverá contribuir para a rentabilidade da divisão de processamento de rochas da Sandvik.

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O grupo sueco registrou faturamento global de 120,7 bilhões de coroas suecas em 2025, o equivalente a 69 bilhões de reais. Desse montante, aproximadamente 1,9 bilhão de reais teve origem no mercado brasileiro. A conclusão da aquisição está prevista para o início de 2027, condicionada às aprovações regulatórias.