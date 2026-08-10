Genial leva guerra pelo cliente de alta renda até o pedágio

A Genial encontrou nos pedágios mais uma arma para tentar transformar investidores em clientes bancários recorrentes. A plataforma fechou uma parceria com a ConectCar que dará benefícios na contratação de tags aos usuários dos cartões Platinum e Black, mas condicionou a vantagem ao volume de gastos no cartão.

Para receber um ano de mensalidade gratuita da ConectCar, o cliente Platinum terá de gastar R$ 3 mil por mês. No Black, a exigência sobe para R$ 5 mil, mas a gratuidade da tag será mantida enquanto o cartão da Genial continuar cadastrado como meio de pagamento.

O desenho ajuda a revelar uma estratégia que vai além do pedágio. Com mais de 3 milhões de clientes e cerca de R$ 270 bilhões em ativos, a Genial tenta aumentar a parcela da vida financeira de seus investidores que passa pela plataforma, avançando sobre um terreno tradicionalmente dominado pelos grandes bancos.

A lógica é simples: o patrimônio ajuda a atrair e reter o cliente; cartão, benefícios e serviços recorrentes aumentam o uso cotidiano e, consequentemente, a receita gerada por cada usuário. A tag entra nesse pacote como mais um incentivo para que o cartão da instituição deixe de ser secundário na carteira.

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A disputa ficou particularmente acirrada entre bancos e plataformas de investimento, que passaram a oferecer cartões premium, contas internacionais, programas de benefícios e serviços associados à mobilidade para concentrar mais gastos de clientes de maior renda.

O avanço do modelo de pedágio eletrônico free flow ainda amplia o valor estratégico desse tipo de parceria. Quanto maior a utilização de cobranças automáticas nas rodovias, mais a tag deixa de ser apenas uma conveniência e passa a ocupar espaço permanente na relação financeira entre bancos, plataformas e seus clientes.