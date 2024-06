GameStop sobe 70% no pré-mercado e reaviva meme stocks

O primeiro dia útil de junho começa a volta de um fenômeno insólito: as meme stocks. Lá na pandemia, quando a taxa de juros zerada nos Estados Unidos, e os governos distribuíam pagamentos emergenciais para pessoas que não conseguiam trabalhar, um punhado de pequenos investidores decidiu usar o tempo livre para entrar no cassino do day trade.

Eles trocavam “dicas” de investimentos no Reddit e iam com tudo nas apostas, de forma orquestrada. Tudo em um ambiente cheio de postagens engraçadinhas, daí o apelido de meme stocks. Uma ação virou símbolo máximo dessa história: a GameStop, uma rede de lojas de games. Lá em 2021 a ação saiu da faixa de US$ 1 para US$ 80 dólares.

Diz a máxima do mercado financeiro que os preços tendem ao equilíbrio. Então, essas tentativas de manipulação de mercado tendem a ter vida curta. Aconteceu com a GameStop. As ações entraram em queda livre com a volta à vida normal e a subida da taxas de juros, que drenou o dinheiro “de graça” da economia e fez com que essas apostas fossem ainda mais arriscadas. Afinal, os juros americanos estão no maior patamar em décadas.

Contrariando todas as probabilidades, a GameStop voltou a ocupar o noticiário. Na manhã desta segunda, o papel sobe mais de 70% depois que um dos influencers de 2021 voltou a postar sobre o tema. “Roaring Kitty”, o apelido do influencer no Reddit, postou o que seria uma aposta de US$ 116 milhões na alta dos preços da GameStop, numa combinação de compra de ações e contratos de opções. Não é possível checar a veracidade do investimento. O fato é que a publicação serviu de gatilho para impulsionar o papel para o espaço. A ação era cotada ao redor de US$ 40. Ainda assim, trata-se da metade do valor registrado do auge da mania das meme stocks.

Nesta segunda, os futuros de S&P 500 e Nasdaq avançam em Nova York, enquanto as bolsas europeias registram altas robustas. A principal notícia da semana é a reunião do Banco Central Europeu, que deve promover o primeiro corte de taxa de juros após a crise inflacionária gerada pelo combo pandemia + guerra na Ucrânia. A decisão deve ser importante porque deve ocorrer em contraste com o Fed, que deve empurrar a baixa de juros nos EUA para o segundo semestre.

Não está claro se o Ibovespa conseguirá começar a semana acompanhando as bolsas internacionais. Isso porque o minério de ferro e o petróleo, as commodities que comandam o Ibovespa, operam em queda. O ETF EWZ, que dá pistas sobre o futuro do Ibovespa, não tem referência de preços.

Além disso, a agenda hoje é fraca. Logo mais o BC divulga a pesquisa Focus que reflete expectativas de economistas para os principais indicadores da economia. De resto, saem os índices PMI (índice gerente de compras), que dá uma pista sobre a atividade econômica dos países.

Agenda do dia

8h25: BC divulga relatório Focus

10h: Brasil/S&P Global – PMI industrial de maio

10h45: EUA/S&P Global – PMI industrial de maio

11h: EUA/ISM – PMI industrial de maio

12h: Mundo/S&P Global/JPMorgan – PMI global industrial de maio

15h: Secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, testemunha no Senado

