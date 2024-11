G20 no Rio: O que é? Qual é a programação? Será feriado? Confira os detalhes

Três grandes eventos do G20, o grupo das 20 maiores economias do mundo, vão ocorrer na cidade do Rio de Janeiro entre os dias 14 e 19 de novembro. Já na próxima quinta-feira, dia 14, o Urban 20 (U20) e o G20 Social serão os dois primeiros encontros, que devem atrair um público estimado de 40 mil pessoas por dia ao Complexo Mauá, na área portuária, até o domingo, dia 17. O Urban 20 é o fórum dos prefeitos do G20, que promove o debate e a articulação política de recomendações nas pautas de economia, clima e desenvolvimento nas cidades. Já o G20 Social é uma criação do governo brasileiro para ampliar a participação da sociedade civil nas atividades e nos processos decisórios do G20. Na segunda e na terça-feira, dias 18 e 19, 55 delegações de 40 países e de 15 organismos internacionais se reunirão no Museu de Arte Moderna (MAM), no Parque do Flamengo.

Qual a programação do G20?

– G20 Social: de 14 a 16 de novembro

– Urban 20 (U20): de 14 a 17 de novembro

– Cúpula dos líderes do G20: dias 18 e 19 de novembro

*Além destes três eventos, ocorrerá o Festival Aliança Global contra Fome e Pobreza, que vai ocorrer de 14 a 16 de novembro, na Praça Mauá e vai reunir grandes músicas da música brasileira, como Seu Jorge, Alceu Valença, Ney Matogrosso, Daniela Mercury, Diogo Nogueira, Fafá de Belém, Zeca Pagodinho, Maria Rita, Maria Gadú e outros.

Quais serão as mudanças no trânsito do Rio durante o G20?

As áreas de lazer do Parque do Flamengo e da orla das praias do Leme ao Leblon ficarão fechadas nos dias 15, 17, 18, 19 e 20 de novembro (dias 15 e 20 em decorrência dos feriados da Proclamação da República e Dia da Consciência Negra, respectivamente).

No dia 15 de novembro, das 7h às 12h, haverá um bloqueio total do Aterro do Flamengo e para treinamento operacional das forças de segurança. A partir das 12h, o trânsito será liberado.

Nos dias 17, 18 e 19 de novembro, o Aterro do Flamengo terá o fechamento ao trânsito de veículos em geral, com circulação exclusiva para comitivas e os relacionados ao evento. Haverá gradeamento contínuo entre o Monumento a Estácio de Sá e o Trevo dos Estudantes, além de restrições à circulação de pedestres. A travessia ao Parque do Flamengo será permitida apenas pelas passagens subterrâneas, com as passarelas fechadas, e serão instalados 35 pontos de bloqueio.

Nos dois dias em que as lideranças internacionais estarão no Brasil, todos os voos do Aeroporto Santos Dummont foram transferidos para o Aeroporto Internacional Tom Jobim.

Vai ser feriado no Rio durante o G20?

Sim, para facilitar o deslocamento dos líderes mundiais na cidade durante o G20, a Prefeitura do Rio decretou que os dias 18 e 19 de novembro serão feriados municipais.