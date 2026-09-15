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Economia

Furtos de cabos em usinas disparam 384% e setor reclama à Segurança de SP

Levantamento de oito grupos aponta prejuízo de 9,3 milhões de reais neste ano; 57% das 148 usinas analisadas já foram atingidas

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 set 2026, 15h00
A geração distribuída de energia solar já é economicamente viável em 23 Estados e no Distrito Federal.
Geração distribuída (iStockphoto/ThinkStock/VEJA)
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Furtos de cabos em usinas disparam 384% e setor reclama à Segurança de SP Priorizar nos meus resultados Google

Os furtos de cabos em usinas de geração distribuída dispararam em São Paulo e levaram representantes do setor à Secretaria da Segurança Pública nesta terça-feira, 15. Levantamento reunido por oito grupos mostra que as ocorrências passaram de 19 no primeiro semestre de 2025 para 92 no mesmo período deste ano, uma alta de 384%.

Das 148 usinas incluídas no levantamento, 85, ou 57% do total, já foram atingidas ao menos uma vez. O prejuízo estimado chega a 14,7 milhões de reais, sendo 9,3 milhões de reais somente em 2026.

A recorrência dos ataques também chama a atenção do setor. Das usinas analisadas, 35 foram alvo mais de uma vez. Ao todo, foram registrados 184 incidentes, dos quais 110 se concentraram em apenas 23 unidades.

Diante do avanço dos casos, a Associação Brasileira de Recursos Energéticos Distribuídos (ABGD), a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar) e empresas do setor, entre elas a Órigo Energia, se reúnem nesta terça com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo.

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Na pauta estão ações conjuntas para tentar conter os furtos, incluindo medidas de combate à receptação do cobre retirado das usinas. O setor também abriu uma frente semelhante de diálogo com autoridades de segurança de Minas Gerais.

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