FMI revisa para baixo o PIB do Brasil em 2024 e sobe para 2025

Em razão dos esforços de reconstrução do Rio Grande do Sul, o Fundo Monetário Internacional (FMI) subiu em 0,3 ponto percentual a estimativa de crescimento do PIB em 2025. Com a revisão para cima em relação ao número divulgado em abril, a nova previsão do fundo é de um crescimento na casa de 2,4% no próximo ano.

As enchentes que afetam o Rio Grande do Sul levaram o FMI a reduzir a projeção de PIB para o Brasil neste ano, apresentada no relatório “Perspectiva Econômica Mundial”, divulgado hoje. Para 2024, a estimativa atualizada de crescimento do PIB brasileiro é de 2,1% em 2024. A estimativa do fundo é menos otimista que a do Ministério da Fazenda, que espera um avanço de 2,5% neste ano.

O crescimento do Brasil em 2024 deve ficar acima do esperado para a região da América Latina e Caribe, que está projetado em 1,9%, mas abaixo do desempenho estimado para os mercados emergentes, projetado em 4,3%, diz o FMI. Para o próximo ano na América Latina, a expectativa do FMI melhorou, subindo de 2,5% para 2,7% de estimativa de crescimento.

PIB Global

Globalmente, o Fundo Monetário Internacional (FMI) manteve sua previsão de crescimento da economia mundial em 3,2% para 2024, mas aumentou para 3,3% em 2025.

O FMI também observou que a pressão para controlar a inflação está diminuindo, o que pode significar que os bancos centrais podem não reduzir as taxas de juros tão rapidamente quanto se esperava. Além disso, o dólar forte está criando desafios extras para economias em desenvolvimento.

Nos Estados Unidos, a previsão de crescimento econômico para 2024 foi reduzida para 2,6%, devido a um consumo mais lento do que inicialmente esperado no começo do ano.

Essas projeções e ajustes refletem as expectativas econômicas globais e regionais, influenciadas por diversos fatores econômicos e políticos ao redor do mundo.