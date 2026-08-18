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Economia

Flávio anuncia equipe com nomes pró-mercado no setor de energia

Adriano Pires e Alexandre Chequer vão detalhar propostas para energia e infraestrutura; Sachsida e executivas do mercado também reforçam o plano de governo

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 ago 2026, 15h21
NOVO PRESIDENTE - O economista Adriano Pires: a defesa do livre mercado durante a carreira tranquilizou investidores -
O economista Adriano Pires (CBIE/Divulgação)
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Flávio Bolsonaro reforçou seu time para detalhar o plano de governo ao setor produtivo com dois nomes ligados à abertura do mercado de energia: o economista Adriano Pires e o advogado Alexandre Chequer. Os dois vão atuar na frente de energia e infraestrutura da campanha.

Pires é um conhecido defensor de preços de mercado e maior participação privada no setor. Chegou a defender publicamente a privatização da Petrobras e tem criticado intervenções do governo na política comercial da estatal.

Chequer tem um perfil menos público, mas um currículo igualmente ligado à abertura do setor. Sócio do Tauil & Chequer/Mayer Brown e líder global da área de energia do escritório, participou da estruturação do marco do petróleo e da ANP e atuou em grandes operações envolvendo petróleo, gás e energia.

O reforço não se limita ao setor energético. Adolfo Sachsida, ex-ministro de Minas e Energia e ex-secretário de Política Econômica de Jair Bolsonaro, segue na coordenação geral do plano econômico. Também entram Carolina Ragazzi, ex-Goldman Sachs, e Lyvia Montezano, executiva com atuação no terceiro setor, que ficará responsável pelas propostas do eixo Brasil por Elas.

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A missão do grupo será detalhar as propostas registradas no plano de governo e apresentá-las em reuniões com diferentes segmentos do setor produtivo. A campanha de Flávio já defende, entre outras medidas econômicas, um novo teto de gastos, redução do tamanho do Estado e retomada de privatizações e concessões.

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