Fitch eleva nota da Petrobras e de mais 18 empresas brasileiras

Após a recente revisão da nota de crédito do Brasil pela agência de classificação de risco Fitch Ratings, houve também uma melhora na avaliação das empresas brasileiras, impulsionada, segundo a agência, pela melhora no cenário econômico e fiscal do país e pela agenda de reformas em andamento.

A lista que contempla dezenove empresas que passaram de “BB” para “BB+” inclui a Petrobras, que possui grande representatividade no mercado acionário do Brasil. A estatal inicia a semana em alta refletindo a melhora na nota e da mudança na política de dividendos. As ações da Petrobras operam com alta de mais de 2% na manhã desta segunda-feira, 31.

A Petrobras reduziu sua proporção de fluxo de caixa livre – a diferença entre o fluxo de caixa operacional e os investimentos – de 60% para 45%. Essa alteração, apesar de significar uma redução esperada na remuneração dos acionistas, permitiu a implementação de um inédito programa de recompra de ações, parte do novo plano de remuneração aprovado pelo conselho de administração. Essa política será aplicada a partir do segundo trimestre de 2023.

A Fitch melhorou a classificação de longo prazo da Petrobras para BB+, mantendo uma perspectiva estável. No rating nacional de longo prazo, a estatal é classificada com a nota AAA. Outras empresas listadas pela Fitch que tiveram a nota elevada incluem Sabesp, Cesp, Comgás, MRS Logística, Energisa Minas Rio, Energisa Paraíba, Energisa Sergipe, Aché Laboratórios Farmacêuticos, TAG, Globo Comunicação e Participações, Rumo, Localiza, Engie Brasil, Rede D’or, Energisa, Taesa, BR Malls e Alupar.

Continua após a publicidade

Siga