ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Fifa quer vender ‘ações da Copa do Mundo’ e Europa ameaça boicote

Plano prevê criar uma empresa de US$ 20 bilhões para explorar comercialmente os torneios; até 20% do negócio seria oferecido a investidores

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jul 2026, 15h52 | Atualizado em 30 jul 2026, 17h21
O presidente da Fifa, Gianni Infantino
A decisão foi tomada nesta quinta-feira, 30, durante uma reunião de emergência. Na prática, o boicote não começou, trata-se de uma medida condicionada à continuidade do projeto apresentado pelo presidente da Fifa, Gianni Infantino. (Alex Wong/Getty Images)
Continua após publicidade
Fifa quer vender ‘ações da Copa do Mundo’ e Europa ameaça boicote Priorizar nos meus resultados Google
Continua após a publicidade

As 55 federações nacionais ligadas à Uefa decidiram boicotar as competições da Fifa, incluindo a Copa do Mundo, caso a entidade avance com o plano de vender a investidores privados uma participação nos negócios comerciais de seus torneios.

A decisão foi tomada nesta quinta-feira, 30, durante uma reunião de emergência. Na prática, o boicote não começou, trata-se de uma medida condicionada à continuidade do projeto apresentado pelo presidente da Fifa, Gianni Infantino.

A proposta tem sido descrita como uma venda de “ações da Copa do Mundo”, mas a operação seria um pouco diferente. A Fifa pretende criar uma empresa chamada Fifa Forward Enterprise (FFE), que concentraria os direitos comerciais e as operações de eventos da Copa e de outras competições organizadas pela entidade.

Continua após a publicidade

Avaliada inicialmente em 20 bilhões de dólares, cerca de 102 bilhões de reais, a empresa poderia ter até 20% de seu capital vendido a investidores externos. A Fifa espera levantar até 4,2 bilhões de dólares, aproximadamente 21,5 bilhões de reais, com a operação.

Siga

O que os investidores comprariam

A nova empresa ficaria responsável por áreas como direitos de transmissão, patrocínios, licenciamentos e operações comerciais dos torneios.

Continua após a publicidade

Os investidores não comprariam uma participação na própria Fifa nem teriam poder sobre regras, calendários, formatos das competições ou decisões esportivas. Segundo a entidade, as ações oferecidas seriam minoritárias e não dariam controle sobre a companhia.

A Fifa continuaria como dona de pelo menos 80% da FFE e manteria autoridade exclusiva sobre a organização do futebol. A entrada de capital privado, no entanto, daria aos investidores participação nos resultados comerciais gerados pela nova empresa.

O grupo que deve liderar os potenciais compradores é a Thrive Eternal, veículo de investimento criado por Joshua Kushner, irmão de Jared Kushner, genro do presidente americano Donald Trump. A Fifa também trabalha com o JPMorgan na busca por investidores.

Continua após a publicidade

A operação ainda depende do apoio da maioria das 211 federações filiadas à Fifa e de aprovações do Conselho da entidade.

Por que a Fifa quer vender a participação

A Fifa afirma que pretende usar o dinheiro para ampliar os investimentos no futebol mundial. O plano prevê oferecer a cada uma das 211 federações nacionais acesso a até 20 milhões de dólares, ou cerca de 102 milhões de reais, para projetos específicos.

Continua após a publicidade

Os recursos poderiam financiar infraestrutura, formação de treinadores, seleções nacionais, competições locais, categorias de base e futebol feminino.

A entidade sustenta que todos os benefícios líquidos da FFE seriam reinvestidos no esporte. Infantino classificou a proposta como uma forma de “democratização do futebol” e afirmou que a entrada de investidores não modificaria o controle da Fifa sobre as competições.

Após as primeiras reações negativas, o dirigente disse que o projeto é uma proposta, e não uma obrigação, e que será submetido às federações.

Por que a Europa ameaça boicotar

A Uefa argumenta que a entrada de acionistas criaria pressão para que as competições priorizassem o retorno financeiro dos investidores. A entidade também criticou a falta de consulta prévia às confederações e federações nacionais.

“A Copa do Mundo não pode ser tratada como um produto de investimento”, afirmaram a Uefa e suas 55 associadas em comunicado conjunto. O texto sustenta que nenhuma parte dos torneios deveria ser entregue a investidores privados.

A resistência não está limitada à Europa. As confederações da Ásia e da América do Norte, Central e Caribe afirmaram que foram surpreendidas pelo anúncio e que souberam da proposta por meio da imprensa. A Confederação Africana deve discutir o projeto em reunião própria.

A Uefa declarou que suas seleções não participarão de competições organizadas pela Fifa enquanto o plano permanecer em andamento. A posição inclui torneios masculinos, femininos e de categorias de base.

O primeiro grande evento potencialmente atingido seria a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil. Caso o impasse continue, o boicote também poderá alcançar a Copa masculina de 2030, marcada para Espanha, Portugal e Marrocos, com partidas comemorativas na América do Sul. A Fifa ainda não definiu a data da votação sobre a criação da FFE.

Publicidade
TAGS:
Economia
Esporte
Fifa
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 67% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).