Ficou sem ter o que receber? Calma, o BC abrirá uma nova rodada em maio

O novo sistema de valores a receber do Banco Central recebeu mais de 37 milhões de acesso no primeiro dia de consultas. Porém, grande maioria das pessoas se depararam com a mensagem “atualmente você não tem valores a receber”. Segundo o Banco Central, quem não conseguiu ver se há algum resquício escondido em bancos pode tentar novamente em maio, quando o BC abrirá uma nova fase de consulta.

Segundo o BC, ao todo, 26 milhões de pessoas físicas e 2 milhões de pessoas jurídicas têm direito de regatar valores esquecidos em banco, porém, não divulgou quantas pessoas podem resgatar agora e quantas pessoas ficaram para o segundo lote. Na segunda-feira, 14, 6,93 milhões de contas de pessoas que fizeram a consulta têm recursos a receber, assim como 71,1 mil contas também tiveram a boa notícia.

De acordo com o Banco Central, há 8 bilhões de reais disponíveis e esquecidos em instituições bancárias. A autoridade monetária separou o sistema de consulta e resgate em duas fases. Nesta primeira, são 4 bilhões de reais que podem ser solicitados na data e horário agendado pelo sistema de consulta. Os outros 4 bilhões de reais serão liberados na segunda fase.

O dinheiro esquecido é oriundo de contas corrente ou poupança encerradas como saldo disponível, tarifas cobradas indevidamente, parcelas de crédito também cobradas indevidamente, recursos de consórcios encerrados e cotas de capital e rateio de beneficiários de cooperativas de crédito. A partir de maio, também serão disponibilizados recursos que estavam em contas de pagamento pré e pós pagas encerradas com saldo disponíveis e contas mantidas por sociedades corretoras de títulos e valores mobiliário encerradas com saldo disponível, entidades financeiras em liquidação extrajudicial e recursos não recolhidos do Fundo Garantidor de Crédito.