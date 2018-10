Explosivo é encontrado na casa do bilionário George Soros

Um pacote que continha um dispositivo explosivo foi encontrado em uma caixa de correio do lado de fora da residência do multimilionário e filantropo George Soros em Nova York nesta segunda-feira (22).

Soros, um dos maiores doadores do mundo para grupos e causas progressistas, tornou-se alvo de ativistas da alt-right, vertente de extrema direita nos Estados Unidos.

Um funcionário da casa localizada na região de Katonah, Nova York, abriu o pacote e descobriu o que parecia ser um dispositivo explosivo. Soros não estava em casa, de acordo com o jornal The New York Times.

As autoridades foram contatadas por volta das 15h45 (horário local), informou a polícia em comunicado.

Segundo os oficiais que responderam ao chamado, o explosivo não detonou sozinho, mas foi ativado pelo esquadrão de bombas em uma área arborizada próxima.

O FBI está investigando o incidente, segundo a polícia.

Um porta-voz do governo húngaro afirmou que “o assunto está sob a jurisdição das autoridades dos Estados Unidos. Afinal, o incidente ocorreu lá”. Ele se recusou a comentar mais.

De acordo com a revista Forbes, George Soros é a 60ª pessoa mais rica do mundo, com fortuna estimada em 8,3 bilhões de dólares (30,7 bilhões de reais).

(Com Reuters e EFE)