Exército brasileiro gasta muito mais com pensões do que com “pólvora”

Existe uma grande limitação prática, além do que há de fantasia, na fala do presidente Jair Bolsonaro de que “quando acabar a saliva, tem que ter pólvora” em relação às possíveis sanções aventadas pelo presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, por conta da política ambiental do país. E ela é o dinheiro. Os gastos com material de consumo, e equipamentos e material permanente das Forças Armadas (aí incluída a pólvora) estão bem aquém de outros dispêndios empenhados pelo Ministério da Defesa, órgão ao qual responde o Exército. Os gastos com pessoal representam 74,3% de todos os dispêndios relacionados à defesa no país, de acordo com levantamento do Instituto Fiscal Independente, o IFI, ligado ao Senado Federal. No ano passado, foram destinados 26,6 bilhões de reais para vencimentos de pessoal militar. As aposentadorias e gastos com reservistas chegaram a 26 bilhões de reais. Para o quesito “obras e instalações”, sobrou apenas 1 bilhão de reais. Em 2019, foram direcionados 4,5 bilhões de reais a “material de consumo”. Em “equipamentos e material permanente”, os gastos somam 4,4 bilhões de reais. Em comparação aos vencimentos com pessoal e aposentadorias, esses valores são ínfimos.

Os valores denotam a péssima estrutura do orçamento do Estado brasileiro com a Defesa Nacional. “Os gastos com pessoal, da ativa e inativos, são muito acima da média de outros países. Isso se deve ao fato de que, ao longo do tempo, quando devemos fazer ajustes fiscais cortamos gastos não obrigatórios e investimentos”, diz Raul Jungmann, ministro da Defesa durante o governo Michel Temer. “Isso faz com que o peso dos gastos pessoal tenham um peso significativo ao longo do tempo, o que impacta os projetos a longo prazo das Forças Armadas.” Elas fizeram uma opção da estratégia da presença. O Exército busca estar presente em todo o território nacional, o que implica que haja um número de efetivos muito elevado, o que gera um impacto previdenciário significativo num período de tempo maior.”

Além de mal alocados, os gastos com a defesa nacional somam uma parcela pequena do Produto Interno Bruto, o PIB, do país, ainda mais quando colocados em comparação com outros países. Segundo o IFI, o Brasil gastou, no ano passado, 1,48% com a defesa nacional. Para se ter ideia, os Estados Unidos (que movimenta um PIB quase dez vezes maior que o brasileiro) gasta 3,41% de todo o PIB com defesa. Países em constante estado de guerra, evidentemente, gastam mais com a Defesa. “Evidentemente, existem inúmeros outros fatores que determinam estas despesas, com destaque para a geografia, isto é, a posição do país no planeta, Oriente Médio, por exemplo”, aponta o IFI. É o caso de Omã, que ocupa a primeira colocação em destinação para as Forças Armadas, seguido por Arábia Saudita, Argélia e Kuwait.