O mercado de saúde animal está atraindo executivos acostumados a administrar alguns dos maiores hospitais do país. Com passagens pela Rede D’Or, Dasa, NotreDame Intermédica e Beneficência Portuguesa de São Paulo, Luiz Sergio Santana assumiu em julho o comando do Veros Hospital Veterinário, na capital paulista, com uma missão: transformar a operação em uma rede de hospitais especializados em tratamentos de alta complexidade para animais de estimação.

O plano prevê chegar a cinco unidades nos próximos cinco anos e alcançar dez hospitais em uma década. Diferentemente de grupos que crescem por meio de aquisições, o Veros pretende construir suas próprias operações, recorrendo, inclusive, a contratos imobiliários de longo prazo para reduzir a necessidade de capital. A prioridade inicial será consolidar a presença em São Paulo antes de avançar para outros mercados.

Para 2027, a expectativa é de um crescimento de receita entre 25% e 30%. A aposta está em procedimentos de maior valor agregado, como cirurgias cardiológicas, tratamentos oncológicos, neurologia e terapias intensivas. A participação desses serviços no atendimento do hospital passou de 50% para 54% no segundo semestre deste ano. A meta é alcançar 60%.

O hospital também vai ampliar em 80% a capacidade de sua UTI, passando dos atuais dez para dezoito leitos no início de 2027. Outra frente será a inteligência artificial, utilizada para automatizar agendamentos e melhorar a conversão de novos pacientes. Segundo Santana, a demora no atendimento vinha fazendo o hospital perder oportunidades de negócios.

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A estratégia reflete uma transformação no mercado brasileiro de saúde animal, cada vez mais próximo do modelo de serviços especializados da medicina humana. Segundo estimativas da Associação Brasileira das Empresas do Setor de Animais de Estimação (Abempet), hospitais e clínicas veterinárias devem movimentar 14 bilhões de reais em 2026, dentro de um mercado pet estimado em 81,4 bilhões de reais. Com 166,8 milhões de animais de estimação no país, há espaço para uma disputa que vai muito além de consultas e vacinas.