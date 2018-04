Evolução das TVs: do tubo ao 5K

A evolução tecnológica das TVs deu um salto considerável nas últimas duas décadas. Da invenção do modelo em preto e branco até a popularização da televisão em cores levou ao menos 30 anos nos Estados Unidos. O mesmo tempo de espera até a chegada das primeiras TVs de tela plana. De lá para cá, a resolução das telas deu saltos expressivos em janelas de quatro ou cinco anos.

Veja também:

Os aparelhos de TV também ganharam mais inteligência com aplicativos e dispositivos conectados. De acordo com dados do IBGE, a TV está presente em 97% das residências brasileiras. Com diferentes tecnologias e formatos, o aparelho é historicamente é um considerado essencial para as famílias brasileiras e ganha ainda mais importância durante a Copa do Mundo. Confira abaixo a evolução histórica da TV nos últimos quase 100 anos: