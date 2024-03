EUA: inflação sobe mais do que o previsto e vai a 3,2% em fevereiro

A inflação nos EUA seguiu em trajetória de alta em fevereiro. O Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês), subiu 0,4% no mês, segundo dados do Departamento de Estatísticas do Trabalho divulgados nesta terça-feira, 12. Em 12 meses, a alta é de 3,2%, ligeiramente acima do consenso de 3,1% medido pelo Dow Jones.

Leia também: Inflação acelera para 0,83% em fevereiro com reajustes escolares

A alta foi puxada principalmente pelo avanço dos custos de energia, em alta de 2,3% em fevereiro. Também houve alta de o,4% nos preços de moradia. De acordo com o departamento, as duas categorias são responsáveis por 60% da alta geral.

Mas mesmo o núcleo do CPI, que exclui os preços voláteis de alimentos e energia, registrou alta: 0,4% no mês e 3,8% em um ano – levemente acima da previsão, de 3,7%. O número permanece bem acima da meta de 2% perseguida pelo Fed.

Na semana que vem, os dirigentes do BC americano se reúnem para a aproxima de sua reunião de política monetária, o FOMC. O mercado é unânime sobre a manutenção das taxas, com 99% dos agentes financeiros apostando em juros de 5,50% ao final do encontro, segundo a ferramente FedWatch. A maior parte do mercado (63%) acredita que o primeiro corte virá apenas em junho.