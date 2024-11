EUA criam 12 mil vagas de emprego em outubro, muito abaixo do esperado

Os Estados Unidos criaram 12.000 vagas de emprego fora do setor agrícola em outubro, número muito abaixo da expectativa de 113.000 vagas prevista por analistas, segundo dados divulgados nesta sexta-feira, dia 1º, pelo Departamento do Trabalho. Em setembro, a economia americana havia criado 254.000 postos de trabalho.

Os furacões Helene e Milton, que atingiram o sul do país, como a Flórida, provavelmente influenciaram o resultado de outubro, mas os analistas já haviam considerado esse impacto em suas previsões. As autoridades do Federal Reserve (Fed), que se reúnem na próxima semana para discutir a política monetária, devem levar em conta esses dados na decisão sobre as taxas de juros, atualmente entre 4,75% e 5%. A expectativa de grande parte do mercado é que o Fed opte por um corte de 0,25 ponto percentual, mas o dado do payroll pode fazer o banco avaliar um corte mais agressivo.