Estágios: Uber paga até R$ 2.500; saiba como se inscrever

Que tal começar 2018 com o pé direito? Os programas de estágio de início de ano já estão com as inscrições abertas. Há oportunidades para estudantes de todos os cursos, com bolsa-auxílio de até 2.500 reais. Confira as oportunidades do mês de janeiro:

Carrefour

Os estudantes interessados podem fazer a inscrição no programa de estágio até o dia 19 de fevereiro por meio deste link. Podem candidatar-se os estudantes com conclusão de curso prevista para julho ou dezembro de 2019.

O processo seletivo será realizado em fevereiro e as etapas incluem testes online, dinâmicas de grupo e entrevista. Serão selecionados 25 estudantes para a sede da empresa no Morumbi, em São Paulo.

A data de início de estágio é em março e o contrato tem duração de dois anos. O Carrefour oferece assistência média e ambulatorial, vale-transporte, refeição no local, auxílio lanche e o Cartão Carrefour, com descontos em produtos e sem anuidade.

Bolsa-auxílio: não divulgado

Vagas: mais de 25

Pré-requisitos: conhecimento em pacote Office e inglês desejável

Cursos: administração de empresas, economia, contabilidade, psicologia, publicidade e propaganda, marketing, direito, nutrição, engenharia de alimentos, engenharia de produção, matemática e negócios da moda

Deutsche Bank

O Deutsche Bank está com inscrições abertas para quatro áreas da empresa: área comercial (atendimento a empresas Corporate International), Investment Banking, IT e Operations Control.

Para participar do processo seletivo, os estudantes têm que enviar o currículo para o e-mail estagio.cd@pagetalent.com.br. Após análise curricular, os selecionados participam de uma dinâmica em grupo, provas e entrevistas.

Além da bolsa-auxílio, a empresa oferece auxílio refeição, vale transporte, assistência média, assistência odontológica e programa de apoio pessoal.

Bolsa-auxílio: de 1.998 reais a 2.260 reais

Vagas: 4

Pré-requisitos: conhecimento em pacote office e inglês avançado ou fluente

Cursos: administração, ciências contábeis, ciências da computação, comércio exterior, direito, economia, engenharia, matemática, sistemas da informação.

DPSP

A Drogaria Pacheco e Drogaria São Paulo, ambas do grupo DPSP, estão com vagas abertas para interessados nas áreas farmacêutica, logística e administrativa.

Para os estudantes de farmácia, as inscrições podem ser realizadas até o dia 31 de janeiro. Serão 32 vagas disponíveis. As candidaturas para as demais áreas serão abertas a partir do dia 5 de fevereiro. Ao todo, serão 43 postos de trabalho.

Durante o processo seletivo, os estudantes terão que realizar um teste e redação. As outras fases presenciais incluem dinâmica de grupo e entrevista individual. Todas as etapas são eliminatórias.

Para participar do programa, os estudantes de farmácia precisam estar matriculados no último ano da faculdade, assim como os interessados na vaga de logística. Para os que cursam administração é preciso estar cursando o penúltimo ano da faculdade.

Bolsa-auxílio: de 950 reais a 1.300 reais

Vagas: 75

Pré-requisitos: conhecimento em pacote office

Cursos: engenharia, administração, matemática, economia (para a vaga em logística), farmácia e administração

Eleva Educação

As inscrições para o programa de estágio da Eleva Educação estão abertas e a candidatura deve ser feita por meio deste link – podem participar estudantes com formação entre o segundo semestre de 2018 e segundo semestre de 2020.

Durante o processo seletivo, os estudantes participam de um case, uma etapa individual com a equipe Gente e Gestão e a última fase com os gestores da área. Os jovens começam a estagiar entre fevereiro e março – um dos diferenciais é possuir inglês.

As inscrições para o programa de estágio vão continuar abertas até o preenchimento das vagas.

As oportunidades oferecidas são para as áreas de operações, integrações, expansões, financeiro, marketing e gestão. Os estudantes vão estagiar na sede da empresa no Rio de Janeiro.

Bolsa-auxílio: não divulgado

Vagas: 9

Pré-requisitos: jovens com perfil analítico, que estejam alinhados com os valores da empresa e tenham vontade de aprender e se desenvolver

Cursos: engenharias, administração, economia, ciências contábeis, comunicação e marketing

IBM

A IBM está selecionando estagiários de cursos superiores ou tecnólogos com formação a partir de dezembro de 2019 – também há vagas para deficientes. As inscrições podem ser realizadas neste link.

Durante o processo seletivo, os estudantes serão avaliados em testes online e passam por uma dinâmica em grupo e entrevista. As oportunidades são para oito cidades do Brasil – São Paulo, Hortolândia, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Florianópolis.

A previsão de início dos estagiários é em março de 2018.

Bolsa-auxílio: não divulgado

Vagas: não divulgado

Pré-requisitos: inglês intermediário

Cursos: administração, ciências contábeis, ciências econômicas, economia, comércio exterior, direito, engenharia da produção, estatística, recursos humanos, relações internacionais, secretariado, análise de sistemas & tecnologia da informação, ciência da informação, ciência e tecnologia, ciências da computação, engenharia da computação, gestão da tecnologia da informação, informática, informática para negócio​, matemática aplicada, segurança da informação, sistemas de informação, tecnologia da informação, comunicação, design, marketing e publicidade e propaganda

Marisa

A Marisa está com as inscrições abertas para o programa de estágio até o dia 23 de janeiro. As vagas são para trabalhar na Barra Funda, em São Paulo.

Durante o processo seletivo, os estudantes participam de uma dinâmica em grupo, realizam testes técnicos e entrevista com RH e gestores. Todas as etapas são eliminatórias.

As oportunidades são para as áreas de planejamento, inteligência e análise do negócio. Os estudantes interessados precisam estar matriculados do 7º ao 10º semestre de seus cursos.

Para inscrever-se é necessário encaminhar e-mail para beatriz.melo@marisa.com.br.

Bolsa-auxílio: não divulgado

Vagas: 3

Pré-requisitos: domínio do Excel

Cursos: estatística, economia, engenharia e matemática

Mars

A Mars, das marcas Twix, M&M’s e Snickers, está com as inscrições abertas para seu programa de estágio. É possível candidatar-se para trabalhar em dois segmentos da empresa, o de chocolates e o de alimentos para animais de estimação.

Entre os benefícios, a empresa oferece a oportunidade de trabalhar acompanhado do seu pet e escritórios abertos (sem sala individual), além de convênio médico, convênio odontológico, seguro de vida, vale refeição, vale transporte e desconto na compra de produtos.

São quatro vagas abertas no segmento de chocolate, os estagiários selecionados vão trabalhar nas cidades de São Paulo e Guararema, em São Paulo. Para o segmento de animais são 18 vagas espalhadas nas cidades de São Paulo, Campinas, Descalvado e Mogi Mirim, todas no estado de São Paulo.

Bolsa-auxílio: 1.578 reais

Vagas: 22

Pré-requisitos: não especificado

Cursos: no segmento de chocolates: administração de empresa, marketing, publicidade e propaganda, engenharias (mecânica, produção, alimentos, química e afins); no segmento de alimentos não há restrição de cursos

Scania

A Scania está com inscrições abertas para o programa de estágio. Os estudantes elegíveis precisam ter formação prevista para dezembro de 2019.

Durante o processo seletivo, os estudantes selecionados participam do painel na Scania e entrevista final com gestores.

Além da bolsa-auxílio, a empresa oferece refeitório no local, fretado e auxílio transporte, estacionamento, assistência médica, segura de vida, Scania Clube e recesso remunerado.

As vagas são para a sede da empresa em São Bernardo do Campo.

Bolsa-auxílio: de 1.401,12 a 1.500,66

Vagas: não informado

Pré-requisitos: inglês intermediário ou avançado e conhecimentos no pacote office

Cursos: administração de empresas, ciências contábeis, economia, engenharias e secretariado executivo

Tamboro

A Tamboro, startup brasileira de inovação em educação, está lançando o Desafio Tamboro. Os selecionados vão participar do programa de estágio da empresa, que oferece vagas para os escritórios no Rio de Janeiro e em São Paulo.

O foco do Desafio são estudantes a partir do 5º semestre da faculdade.

Após participar de quatro fases online do processo seletivo, os concorrentes passam por uma avaliação curricular e são convidados para uma entrevista presencial.

Além da bolsa-auxílio, a empresa oferece vale-refeição e vale-transporte.

Bolsa-auxílio: 2.000 reais

Vagas: 18

Pré-requisitos: não especificado

Cursos: administração de empresas, comunicação social, publicidade & propaganda, marketing, ciências contábeis, economia, engenharia de produção, tecnologia da informação, sistemas da informação, entre outros

Tegra

A Tegra está com vagas de estágio aberto para a área de construção. As inscrições podem ser realizadas até o final do mês de fevereiro por meio do site do Nube.

Os estagiários selecionados vão trabalhar em São Paulo em canteiros de obra.

Ainda no primeiro semestre, a partir de março, a empresa abre o programa de estágio para o escritório. As inscrições serão encerradas em maio para estudantes de administração, engenharia e economia – os locais de trabalho serão São Paulo e Rio de Janeiro. Para esse programa, serão abertas 10 vagas.

Bolsa-auxílio: não divulgado

Vagas: 18

Pré-requisitos: inglês avançado e possuir entre 19 a 24 anos

Cursos: estar no 7º período de engenharia civil ou de produção

Uber

A Uber está com as inscrições abertas para seu programa de estágio. Podem candidatar-se estudantes interessados nas áreas de operações e marketing.

Além da bolsa-auxílio, os estagiários recebem assistência médica e odontológica, vale-refeição, vale transporte e seguro de vida. Há vagas para trabalhar em São Paulo e no Rio de Janeiro.

“Buscamos candidatos que demonstrem muita vontade de aprender e dinamismo para atuar em ambiente em constante mudança”, informou a empresa.

Para concorrer às vagas em operações, é preciso estar cursando a partir do terceiro ano da faculdade.

Bolsa-auxílio: de 1.600 reais a 2.500 reais

Vagas: 5

Pré-requisitos: inglês fluente, afinidade com análise de dados e domínio intermediário de Excel

Cursos: administração de empresas, economia, engenharia, estatística, matemática, física (para a vaga em operações), comunicação, engenharia de produção ou administração (marketing)

Yara

A Yara está com as inscrições abertas para o programa de estágio da empresa. É possível candidatar-se por meio deste link.

Os estudantes selecionados podem trabalhar em Porto Alegre e Rio Grande, Rio Grande do Sul, Ponta Grossa e Paranaguá, no Paraná e São Paulo, Sumaré e Paulínia, em São Paulo.

A empresa informou que a bolsa-auxílio e benefícios são compatíveis com o mercado. Os estudantes começam a trabalhar em março.

Bolsa-auxílio: não informado

Vagas: 25

Pré-requisitos: inglês avançado

Cursos: administração, administração com ênfase em comercio exterior, psicologia, análise de sistemas, ciências contábeis, ciência da computação, direito, economia, estatística, engenharia civil, engenharia da computação, engenharia de controle e automação, engenharia eletrônica, engenharia eletrotécnica, engenharia elétrica, engenharia de produção, engenharia de sistemas, engenharia mecânica, engenharia mecatrônica, engenharia química, química, relações internacionais, sistemas da informação, T.I, entre outras