Estados Unidos têm semana curta por feriado e Brasil resolve corte de gastos

A última semana de novembro é mais curta nos Estados Unidos, com a celebração de Thanksgiving, o Dia de Ação de Graças, na quinta-feira e pregão reduzido na sexta. Justamente por causa do feriado, a divulgação do PCE, o indicador de inflação usado pelo Fed, é antecipada para quarta-feira 27. Trata-se do dado que define o futuro da taxa de juros por lá e que, no limite, define como o dinheiro se move pelo mundo.

O fato é que investidores estão bem menos convictos de que o BC americano irá promover um novo corte na taxa básica americana na reunião de dezembro. Atualmente, as apostas indicam 56% de chance de uma nova redução de 0,25 ponto percentual, isso enquanto 44% apostam na manutenção. Há um mês, 75% dos investidores acreditavam na redução.

O dia começa, de qualquer forma, no positivo nos Estados Unidos, ainda que a agenda de indicadores seja fraca.

No Brasil, o EWZ, o fundo que serve de referência para a bolsa brasileira, também avança, acompanhando o bom humor no exterior. Investidores apostam que a novela do corte de gastos finalmente chegará ao fim.

Nesta manhã, o presidente Lula se reúne com os ministros Haddad (Fazenda), Rui Costa (Casa Civil) e Esther Dweck (Gestão) para discutir a minuta do pacote fiscal. À tarde, Lula conversa com ministros das pastas mais impactadas por corte de gastos.

A ver se a Faria Lima terá seu presente de Natal antecipado, ou se as ações brasileiras vão entrar na Black Friday.

Agenda do dia

8h25: BC divulga Relatório Focus

10h: Lula recebe Haddad, Rui Costa e Esther Dweck para discutir minuta do corte de gastos

15h: Lula recebe 12 ministros, entre eles Haddad, Costa (Casa Civil), José Múcio (Defesa), Camilo Santana (Educação) e Nísia Trindade (Saúde)

19h: Diretores Diogo Guillen, Ailton Aquino e Otavio Damaso participam de jantar da Associação Brasileira de Bancos (ABBC), em SP

