O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve assinar nesta quinta-feira, 19, o decreto que regulamenta a implantação da escala de trabalho 5×2 no Brasil. A medida chega em meio a uma disputa entre representantes de trabalhadores e empresários sobre como acomodar a redução da jornada nas atividades que não podem interromper suas operações, como comércio, supermercados, restaurantes e serviços essenciais.

A nova regra, estabelecida por emenda constitucional promulgada em outubro, prevê dois dias de descanso remunerado por semana, sem redução salarial. A primeira etapa começa em 16 de dezembro, quando o limite semanal de trabalho cairá de 44 para 42 horas. Em dezembro de 2027, a jornada máxima será reduzida novamente, para 40 horas semanais.

A principal preocupação do setor empresarial é a reorganização das escalas e seu impacto sobre os custos operacionais. Empresas que funcionam aos fins de semana precisarão redistribuir turnos, renegociar jornadas e, dependendo da atividade, avaliar a contratação de funcionários adicionais. O desafio será especialmente sensível para negócios com grande utilização de mão de obra.

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A controvérsia já chegou ao Supremo Tribunal Federal. Ao analisar ações apresentadas pela Confederação Nacional da Indústria e pela Confederação Nacional do Comércio, o ministro Flávio Dino manteve o início da transição em dezembro, mas flexibilizou a distribuição das horas de trabalho. Na ausência de acordo coletivo, será possível distribuir as 42 horas semanais em cinco jornadas de até oito horas e 24 minutos, sem pagamento de adicional extraordinário pelos 24 minutos excedentes.

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A decisão também abriu um período de adaptação para a revisão de acordos coletivos existentes e estabeleceu condições para flexibilizar a compensação dos descansos semanais. A intenção é evitar que a transição produza conflitos imediatos entre empresas e trabalhadores, embora a discussão jurídica sobre as regras ainda não esteja definitivamente encerrada.

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O decreto desta quinta-feira deverá oferecer orientações para essa reorganização. Mas a implementação efetiva dependerá das negociações trabalhistas e da capacidade das empresas de ajustar suas operações. A mudança estabelece uma nova realidade para a jornada de trabalho no país; o impacto sobre custos, contratações e preços ainda dependerá de como cada setor enfrentará a transição.