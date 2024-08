Equipe econômica quer sabatina de indicado ao BC na 1ª semana de setembro

Com o mandato de Roberto Campos Neto na presidência do Banco Central se aproximando do fim, a equipe econômica está em negociação com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para que a sabatina do indicado do governo à cadeira aconteça na primeira semana de setembro.

O objetivo é aproveitar a semana de esforço concentrado, quando os senadores se reúnem presencialmente em Brasília e intensificam a votação de projetos, segundo informações do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Isso porque, durante o período de campanha eleitoral, quando os parlamentares retornam aos seus redutos eleitorais, as votações menos polêmicas acontecem à distância.

Na semana passada, o Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o presidente Lula anunciaria “nas próximas semanas” o nome do escolhido para suceder o BC, e que gostaria que a sabatina ocorresse durante o período que chamou de “recesso branco”. “Conto com a simpatia do Senado em relação a esse tema”, disse o ministro em entrevista a jornalistas na quinta-feira.

Além de Campos Neto, os mandatos de Otavio Damaso, diretor de Regulação do BC, e Carolina de Assis Barros, diretora de Relacionamento, também se encerram este ano. Haddad afirmou que já pediu a Lula sugestões de nomes para os cargos.

O favorito para o ocupar a presidência é Gabriel Galípolo, diretor de Política Monetária do BC. Caso ele seja confirmado, Lula deverá indicar outro nome para substituí-lo em seu cargo atual. Segundo informações de Lauro Jardim, do jornal O Globo, os nomes mais cotados são de dois diretores do Brasdesco: Fernando Honorato, economista-chefe, e Roberto Paris, chefe da tesouraria. Honorato seria apontado como o favorito para assumir o cargo, de acordo com o colunista.