Entenda o que é o Perse, programa alvo de investigação da Receita Federal

O Perse prevê a isenção total de quatro tributos federais — IRPJ, CSLL, PIS e COFINS — até fevereiro de 2027. A medida provisória do Ministério da Fazenda, publicada no final de 2023, prevê a antecipação do fim das isenções para abril de 2024, a exceção de IRPJ, com o fim previsto para janeiro de 2025.

Outros pontos da lei são a renegociação de dívidas de empresas listadas no Perse. As empresas com débitos com o governo inscritos até 31 de outubro de 2022 poderiam aderir a uma negociação especial da dívida, com descontos de até 100% em juros, multas e encargos legais.

O fim do programa, proposto na MP, não foi bem recebido pelo Congresso, em especial pela Câmara dos Deputados, e ajudou a azedar o clima entre o presidente da Câmara, Arthur Lira (PL-AL), e o governo do presidente Lula.

Na abertura dos trabalhos do Congresso, Lira exaltou a aprovação do programa pela Casa em seu discurso, dizendo que fim de qualquer medida aprovada pela Câmara precisa passar por negociação prévia.

Enquanto isso, o ministro da Fazenda Fernando Haddad afirma a lideranças do Congresso que o programa estaria dando margens para operações de lavagem de dinheiro.