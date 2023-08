Entenda o investimento lançado pelo Tesouro e B3 para custear estudos

A Secretaria Nacional do Tesouro em parceria com a bolsa brasileira, B3, lançou nesta terça-feira, 1º de agosto, um novo título de investimento, denominado Tesouro Educa+, que visa apoiar os custos diversos com educação.

A aquisição do título pode ser feita no site do Tesouro a partir de um investimento mínimo de 30 reais, permitindo aportes mensais com prazo de 3 a 18 anos. A remuneração dos papéis são atreladas ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e se assemelha aos demais títulos atrelados à inflação, como o Tesouro Direto IPCA. A diferença nesse caso é que os pagamentos serão realizados mensalmente.

Inicialmente, a B3 disponibilizou 16 títulos com a primeira conversão para 2026, data em que os pagamentos começam a ser efetuados. Após a data de vencimento, o título ainda oferece retornos mensais durante cinco anos.

O investimento tem um prazo de carência de 60 dias, mas depois desse período pode ser resgatado e vendido a preço de mercado. Aqueles que deixarem o investimento até a data de vencimento terão isenção da taxa de custódia, mas apenas se o valor for igual ou maior que quatro salários mínimos.

