Enquanto reforma do IR segue travada, tabela acumula defasagem de 134%

As reformas prometidas e esperadas para 2021 foram atropeladas pela mudança de prioridades do governo, que decidiu mudar o teto de gastos e deixar bilhões de dívidas em precatórios para trás para abrir espaço no Orçamento de 2022 para pagar o Auxílio Brasil de 400 reais durante o ano eleitoral. A tributária, que foi dividida em fases para facilitar a aprovação, ficou com o texto das mudanças no Imposto de Renda travado no Senado. A proposta, muito criticada pelo setor produtivo pela recriação da tributação de dividendos e juros sobre capital próprio também previa a correção da tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física. Sem a correção e com a inflação acumulando, a defasagem da tabela de IRPF chegou a 134,52%, segundo dados divulgados nesta terça-feira, 11, pelo Sindifisco, entidade que representa os auditores fiscais.

O cálculo do Sindifisco leva em consideração a defasagem acumulada desde 1996, com o reajuste dado e a inflação acumulada no período que não foi reposta. O projeto de reforma do Imposto de Renda que está parado prevê uma correção de 31% na faixa de isenção do Imposto de Renda, subindo de 1.903 para 2.500 o valor da renda mensal que é isenta do IR. Com isso, mais 5,6 milhões de brasileiros ficariam livres da mordida do Leão. As outras faixas, com alíquotas entre 7,5% e 27,5% seria corrigida em 13%.

O último reajuste na tabela do IRPF foi feito em 2015, com uma correção de 5,60%, menor que a inflação daquele ano, de 10,67%. Vale lembrar que a correção da tabela foi uma das promessas de campanha do então candidato Jair Bolsonaro. Durante o mandato, o presidente falou diversas vezes sobre correção da tabela, mas o projeto com esse objetivo foi entregue apenas em junho do ano passado.

A reforma foi aprovada com ampla margem de votos em agosto pela Câmara dos Deputados, mas não foi a frente quando chegou ao Senado. Na casa, há preferência pela aprovação de outra parte da reforma tributária antes, que muda o sistema de imposto sobre consumo. A PEC 110, que mexe em tributos federais, estaduais e municipais deve ser a primeira matéria apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado a partir da volta aos trabalhos do Congresso. Enquanto isso, a reforma do IR está m análise na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado. O relator da matéria é o senador Angelo Coronel (PSD-BA). Já foram apresentadas cerca de 30 emendas a esse projeto.