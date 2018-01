Engenheiro demitido processa Google por discriminar homens brancos

O engenheiro James Damore, demitido pelo Google em agosto do ano passado, está processando a empresa por discriminar homens brancos com ‘posições conservadoras’. A informação é da agência Reuters.

Ele foi demitido após escrever um memorando interno afirmando que existem causas biológicas que explicam a desigualdade entre o número de homens e mulheres na indústria da tecnologia. Na época, o Google justificou a demissão sob alegação de que o texto “perpetua estereótipos de gênero”.

A ação é movida por Damore e David Gudeman, outro ex-engenheiro branco do Google demitido em 2016 pela empresa. A ação foi ajuizada no Tribunal Superior do Condado de Santa Clara na Califórnia.

No processo, eles alegam que companhia falhou por não proteger os funcionários, principalmente homens brancos, de assédio no local de trabalho pelo apoio ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e ideias conservadoras.

Os ex-funcionários solicitam uma liminar que proíbe o Google de discriminar indivíduos com opiniões políticas conservadoras, bem como uma indenização.

David Gudeman foi demitido da empresa em dezembro de 2016 depois de confrontar um funcionário muçulmano em um fórum interno do Google, segundo informações do processo.

Procurado, o Google respondeu que está ansioso para se defender do processo do senhor Damore em tribunal.