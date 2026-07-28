Encontro de propriedade intelectual terá consultoria personalizada para startups

O congresso da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (ABPI), que será realizado em agosto no Rio de Janeiro, terá uma consultoria personalizada para startups.

O Startup Corner, como foi batizada a iniciativa, será oferecido para as primeiras 24 empresas que se inscreverem. As companhias vão ganhar um horário para conversar diretamente com um especialista do setor.

Os empreendedores poderão apresentar seu negócio, esclarecer dúvidas e entender como proteger e valorizar os principais ativos da sua startup.

Além do atendimento individual, as empresas terão acesso à Arena Inovação & Empreendedorismo, com dois dias de programação.

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O Encontro Global de Inovação e Propriedade Intelectual vai acontecer entre 16 e 18 de agosto, no Sheraton Grand Rio Hotel & Resort, no Rio de Janeiro.

Além da área de Inovação & Empreendedorismo, o congresso terá outras duas arenas, uma com o tema Novas Tecnologias & Inteligência Artificial e outra com Negócios & Estratégia em Propriedade Intelectual.