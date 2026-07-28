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Economia

Encontro de propriedade intelectual terá consultoria personalizada para startups

Empreendedores terão horário reservado com especialista do setor para tirar dúvidas e receber orientações

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 jul 2026, 10h30 | Atualizado em 28 jul 2026, 16h18
Auditório lotado com centenas de pessoas assistindo a um homem de terno azul falando em um palco iluminado por luzes roxas. Ao fundo, um telão exibe 45º Congresso Internacional de Propriedade Intelectual
Congresso da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (./Divulgação)
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O congresso da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (ABPI), que será realizado em agosto no Rio de Janeiro, terá uma consultoria personalizada para startups.

O Startup Corner, como foi batizada a iniciativa, será oferecido para as primeiras 24 empresas que se inscreverem. As companhias vão ganhar um horário para conversar diretamente com um especialista do setor.

Os empreendedores poderão apresentar seu negócio, esclarecer dúvidas e entender como proteger e valorizar os principais ativos da sua startup.

Além do atendimento individual, as empresas terão acesso à Arena Inovação & Empreendedorismo, com dois dias de programação.

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O Encontro Global de Inovação e Propriedade Intelectual vai acontecer entre 16 e 18 de agosto, no Sheraton Grand Rio Hotel & Resort, no Rio de Janeiro.

Além da área de Inovação & Empreendedorismo, o congresso terá outras duas arenas, uma com o tema Novas Tecnologias & Inteligência Artificial e outra com Negócios & Estratégia em Propriedade Intelectual.

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