Empresa lança celular de R$ 900 com 6 GB de RAM e câmera de 20 MP

A chinesa Xiaomi acaba de lançar dois novos modelos de smartphone para o mercado asiático, o Redmi Note 5 e o Redmi Note 5 Pro. Este último possui versões com até 6 GB de memória RAM e é capaz de tirar selfies com 20 MP de resolução – tudo isso por menos de 900 reais, fazendo a conversão. No momento, porém, os lançamentos só estão disponíveis na Índia e não têm previsão para chegar ao Brasil.

A Xiaomi é uma das principais concorrentes da Apple e outras empresas de tecnologia na Ásia. A marca nasceu na China, mas está tentando expandir seu mercado para países vizinhos – por isso, decidiu fazer o lançamento na Índia.

O Redmi Note 5 Pro é uma versão melhorada do Redmi Note 5. Ambos têm tela de 5,9 polegadas com resolução Full HD+, bateria de 4.000 mAh e processador Snapdragon 625 octa-core. A memória RAM de cada um, no entanto, muda.

No caso do Pro, os clientes podem escolher entre 4 GB e 6 GB de RAM com 64 GB de armazenamento interno. Já o mais básico vem com 3 GB ou 4 GB, dependendo do modelo desejado, e pode ter armazenamento interno de 32 GB ou 64 GB. Ambos têm suporte para cartão de memória de até 128 GB.

Outra grande diferença entre os modelos está nas câmeras. O Pro possui um módulo de câmera dupla na parte de trás, sendo uma de 12 MP e a outra de 5 MP. Na parte da frente, ele exibe uma poderosa câmera de 20 MP e flash de LED. A versão mais simples tem apenas uma câmera traseira, de 12 MP, e uma frontal de 5 MP.

Preços

O que mais chama a atenção nos smartphones, no entanto, é o preço. Para o Redmi Note 5 Pro, o modelo de 4 GB de RAM custa 13.999 rúpias indianas (pouco mais de 700 reais), enquanto o de 6 GB sai por 16.999 rúpias (aproximadamente 870 reais).

Já no caso do Redmi Note 5, o modelo de 3 GB de RAM custa 9.999 rúpias (500 reais). O de 4 GB, por sua vez, vale 11.999 rúpias – aproximadamente 600 reais.