“Emprego é o melhor programa social”, diz vice-governador de São Paulo

Vice-governador de São Paulo, Felício Ramuth disse que a geração de emprego e renda é o melhor programa social que existe. “São Paulo, se fosse um país, seria a 21ª economia do mundo. Ainda assim, é um estado muito desigual. Precisamos gerar oportunidades de emprego e renda”, afirmou durante Lide Brazil Conference, em Milão. “A iniciativa privada, o livre mercado, é o principal gerador de emprego do País”, prosseguiu.

Ramuth também falou sobre a reforma tributária, em tramitação no Senado. Segundo ele, São Paulo trabalha em conjunto com o Governo Federal pela simplificação e modernização do sistema tributário. “É um momento de alerta. Os próximos passos da reforma tributária vão definir quais os caminhos que ela irá tomar”, disse. “A gente não pode criar o maior IVA do mundo. Não podemos criar a reforma tributária das exceções”, completou.