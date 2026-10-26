Na contramão do tombo na Bolsa, Embraer, Vale e Suzano disparam. Entenda

A Bolsa brasileira viveu uma sessão de forte turbulência após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. Na abertura, a queda do Ibovespa chegou a 10%, levando a B3 a suspender as negociações por 30 minutos.

No recorte mais recente das cotações, três ações, porém, seguiam no campo positivo: Embraer subia 6,75%, Vale avançava 6,67% e Suzano ganhava 8,13%.

O circuit breaker é um mecanismo para interromper o pregão em momentos de oscilação extrema.

Se, após a reabertura, o Ibovespa cai 15% em relação ao fechamento anterior, a B3 pode suspender os negócios novamente, desta vez por uma hora.

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Se a queda chega a 20%, pode determinar outra paralisação. Nesta segunda, a Bolsa também ampliou temporariamente os limites de oscilação dos contratos futuros de índice e de dólar.

Dólar ajuda quem vende no exterior

A disparada do dólar foi um dos efeitos da reação dos investidores ao resultado eleitoral.

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Parte do mercado havia comprado ações e reais nas semanas anteriores, apostando em uma vitória de Flávio Bolsonaro e em uma mudança na condução da política econômica. Com a reeleição de Lula, investidores reviram essas posições, pressionando a Bolsa e o câmbio.

Para empresas exportadoras, a desvalorização do real pode funcionar como contrapeso.

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Quando uma companhia recebe em dólares e converte o dinheiro para reais, cada dólar passa a valer mais na contabilidade local. Se parte dos custos é paga em reais, a mudança também pode favorecer as margens.

O efeito varia, porém, de empresa para empresa: despesas, dívidas, contratos de proteção cambial e preços internacionais também influenciam os resultados.

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Três empresas com receitas globais

A Suzano vende celulose em dezenas de países e informa que sua geração de caixa operacional líquida é denominada em dólar, característica que também funciona como proteção natural para parte de suas dívidas na moeda americana.

A Vale registrou receita líquida de US$ 38 bilhões em 2025 (cerca de R$ 215 bilhões).

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A Embraer projeta receita de US$ 8,2 bilhões a US$ 8,5 bilhões em 2026 (aproximadamente R$ 46 bilhões).

A alta das ações não torna as empresas imunes à turbulência.

O câmbio pode favorecer receitas convertidas para reais, mas a queda da Bolsa também reflete uma revisão mais ampla das expectativas sobre risco, juros e contas públicas.

Nesta sessão, a exposição ao dólar ajudou Embraer, Vale e Suzano a destoar de um pregão dominado pela venda de ativos brasileiros.