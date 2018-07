Embraer tem prejuízo e receita 20% menor no segundo trimestre

A Embraer encerrou o segundo trimestre de 2018 com um prejuízo líquido atribuído aos acionistas de 467,0 milhões de reais, revertendo o resultado positivo de 200,9 milhões de reais registrado no mesmo período de 2017.

Já no critério ajustado, excluindo imposto de renda e contribuição social diferidos no período, além de itens especiais, a Embraer contabilizou lucro líquido de 2,3 milhões de reais entre abril e junho, 99,4% abaixo dos 409,4 milhões de reais anotados em igual intervalo do ano passado.

A receita líquida caiu 20,5% entre os períodos, passando de 5,701 bilhões de reais no segundo trimestre de 2017 para 4,533 bilhões de reais no mesmo intervalo de 2018.

O desempenho reflete o menor número de entregas nos segmentos de “Aviação Comercial e Executiva” e uma queda significativa na receita do segmento de “Defesa & Segurança”, como resultado da revisão da base de custos do contrato de desenvolvimento do KC-390 — aeronave para transporte tático.

Segundo relatório, a empresa entregou 28 aeronaves comerciais e 20 executivas no segundo trimestre, totalizando 48 aviões no período. No mesmo intervalo do ano passado, 59 jatos foram entregues — 35 comerciais e 24 executivos.

A Embraer mantém a previsão de entrega de 85 a 95 aeronaves comerciais e de 105 a 125 jatos executivos este ano, segundo o boletim de resultados. “A companhia espera que, conforme sazonalidade de anos anteriores, as entregas do segmento de Aviação Executiva aumentem significantemente ao longo do quarto trimestre”, informou a companhia.