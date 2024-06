Em semana de Copom, mercado sobe projeção da inflação e da Selic

Analistas do mercado financeiro consultados pelo Banco Central pioraram as projeções para inflação, taxa de juros e cortaram estimativa para o PIB deste ano.

Segundo os dados coletados pelo Boletim Focus desta segunda-feira, 17, a taxa básica de juros da economia deve encerrar o ano a 10,5% ponto, mesmo patamar atual. Ou seja, os investidores acreditam no fim do ciclo de cortes da Selic, iniciado em meados do ano passado. A piora do cenário fiscal e as expectativas de inflação desancoradas contribuem para o quadro. Há um mês, os analistas estimavam a Selic em 10% ao final de 2024. Para 2025, os analistas também subiram as projeções. A estimativa foi de 9,25% para 9,5%.

Na quarta-feira, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, anuncia sua decisão para os juros. Na última reunião, em maio, o colegiado diminuiu o ritmo de cortes de 0,5 para 0,25 ponto por causa de incertezas no cenário fiscal e pioras nas expectativas de inflação aqui. De lá pra cá, o quadro fiscal brasileiro teve uma piora. Além da revisão das metas de resultado primário neste ano e no próximo, houve um enfraquecimento da agenda fiscal do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, culminando na devolução de uma medida provisória sobre limitação de créditos tributários e desconfiança sobre a força de Haddad dentro do governo.

No Focus desta semana, o mercado traz a sexta revisão consecutiva para a inflação. A estimativa de IPCA subiu de 3,90% para 3,96% neste ano e de 3,78% para 3,80% no próximo. A meta de inflação definida pelo Conselho Monetário Nacional é de 3% para 2024 e 2025, com margem de tolerância até 4,5%.

Os analistas também revisaram, neste caso, para baixo. as projeções para o PIB deste ano. Segundo o Focus, a economia brasileira deve avançar 2,08% no ano, ligeiramente abaixo dos 2,09% projetados na semana passada. A projeção do governo é de um avanço de 2,5%.