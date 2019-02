Em meio à crise no governo Bolsonaro, dólar sobe e Bolsa cai

O principal índice da bolsa paulista fechou em queda nesta segunda-feira, 18, marcada pelo vencimento dos contratos de opções sobre ações, com ruídos na cena política e menor liquidez pela ausência de Wall Street – nos Estados Unidos, o mercado acionário esteve fechado em razão do Dia do Presidente.

O Ibovespa caiu 1,04%, a 96.509,89 pontos. O volume financeiro da sessão somou 17,9 bilhões de reais, já incluído o giro do exercício, de 7,68 bilhões de reais. A queda ocorre após o Ibovespa ter acumulado alta de mais de 2% na semana passada.

Já o dólar comercial teve alta de 0,78% e foi vendido a R$ 3,733.

Em meio a expectativas para o envio da amplamente esperada reforma da Previdência ao Congresso nesta semana, esteve no radar também o imbróglio com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebianno – no início da noite, sua demissão pelo presidente Jair Bolsonaro foi anunciada pelo porta-voz da Presidência, Otávio Rêgo de Barros.

Bebianno, que foi presidente do PSL, partido de Bolsonaro, entrou em processo de fritura no governo, após denúncias de que o partido usou candidatos laranjas a deputado para acessar recursos públicos de financiamento de campanha.

Para a equipe da Coinvalores, a crise envolvendo Bebianno pode atrapalhar o rali relacionado às expectativas sobre a reforma da Previdência.

A equipe técnica do Itaú BBA destacou que o Ibovespa precisa superar os 98.600 pontos para ganhar força no movimento de alta rumo aos 105 mil pontos, conforme relatório a clientes.

(Com Reuters)