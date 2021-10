Em leilão com pouca disputa, CCR vence concessão da Via Dutra

Atualizado em 29 out 2021, 15h50 - Publicado em 29 out 2021, 15h45

Por Luana Meneghetti Atualizado em 29 out 2021, 15h50 - Publicado em 29 out 2021, 15h45

As rodovias Presidente Dutra e Rio Santos (BR-116/101), que ligam os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, foram arrematadas nesta sexta-feira, 29, em leilão na sede da B3. As rodovias foi disputada apenas por duas companhias, CCR e Ecorodovias. A concessão foi vencida pela CCR, que já administrava o trecho. A companhia venceu por ter apresentado o valor máximo de desconto na tarifa, de 15,31%, e valor de outorga 1,770 bilhão. A Ecorodovias propôs desconto de 10,6% na tarifa.

A Dutra foi administrada por 25 anos pela CCR, mas teve o seu contrato vencido em fevereiro e prorrogado por mais um ano até a realização de um novo leilão. A Dutra é a principal via de ligação entre São Paulo e Rio de Janeiro, sua extensão de 625,8 quilômetros atravessa 34 municípios, também é a principal ligação entre o Nordeste e Sul do País. O trecho da Rio-Santos vai da cidade do Rio de Janeiro até Ubatuba, litoral paulista.

A concessão prevê investimentos de 14,8 bilhões de reais ao longo dos 30 anos de contrato e é considerada pelo governo a “joia da coroa” das concessões. O leilão foi realizado pelo modelo híbrido, no qual vence o consórcio que oferecer o maior valor de outorga com menor valor tarifário. Com o investimento privado, a previsão é reduzir em até 35% o valor do pedágio. O governo realizou em abril deste ano o primeiro leilão no modelo híbrido na concessão de quatro trechos de rodovias federais (BR-153/TO, BR-153/GO, BR-414/GO, BR-080/GO).

Entre as inovações da concessão da rodovia estão os descontos progressivos na tarifa de pedágio, de acordo com a frequência de utilização da via pelo motorista, tarifa diferenciada entre pista dupla e simples, fixação de tarifas (free flow) para redução de praças de pedágio. O presidente Jair Bolsonaro também inseriu no edital a isenção do pagamento de tarifas para os motociclistas.

O leilão de hoje dá início ao que o ministro vem chamando de Super Infra, temporada de leilões que prevê investimentos de 23,5 bilhões de reais para o setor logístico, 15 bilhões com a Dutra e Rio Santos (BR-116/101) e outros 7 milhões com a concessão do trecho que liga Minas Gerais e Espírito Santo (BR-381/262), programada para dezembro.

O programa de concessões era uma das grandes apostas do governo, mas a pandemia da Covid-19 adiou parte dos leilões que estavam previstos. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, esteve em Nova York no início de outubro para apresentar o programa a investidores estrangeiros. Esta foi o primeiro roadshow, quando o programa é apresentado a investidores potenciais, o ministro desde o início da pandemia. A intenção do ministro é atrair 260 bilhões em investimentos logísticos até o final de sua gestão, em 2022. Mas, até o momento, foram investidos apenas 74 bilhões.

Segundo o ministro durante discurso na B3 após o arremate da Dutra, serão gerados até 300 bilhões de investimentos até o final do ano, para o próximo ano as concessões devem somar mais de 1 trilhão. “Quem está olhando para o Brasil, está enxergando a estrada bacana que está sendo construída, pensando no amanhã, pesando no estado, pensando no futuro. Brasil vai ser um grande canteiro de obra. Brasil tem hoje o maior programa de infraestrutura, ninguém no mundo tem um programa estruturado como o nosso”, disse o ministro ao parabenizar a concessão vencida pela CCR.

O ministro ainda disse que tem alertado os investidores estrangeiros que o robusto programa de concessões apresentado em 2019 já é realidade e que “agora é a hora, as oportunidades estão acabando”. “Nós vamos entregar um brasil potência, não aceitamos menos que isso.”, disse.

Além da concessão rodoviária, o Ministério da Infraestrutura alcançar a cifra com os nove leilões portuários previstos para esse ano e outras 20 concessões programadas para 2022, que inclui 16 aeroportos, a privatização do Porto de Santos e a concessão da Ferrogão.