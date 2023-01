Em AL, segurança é reforçada por ameaça a terminal da Transpetro

Um relatório com informações de inteligência coletadas pela Segurança Corporativa da Petrobras e por órgãos de inteligência parceiros apontou uma articulação de pessoas que visam invadir o terminal aquaviário da Transpetro e a Base de distribuição da Vibra, ambos localizados no Porto de Maceió, em Alagoas. Segundo o relatório, o objetivo seria interromper o fornecimento de combustíveis na região.

Segundo o informativo, as equipes de segurança foram reforçadas no local em questão e a Polícia Militar de Alagoas está no local para impedir a invasão. Na madrugada de domingo para segunda, após os atos terroristas a sede dos três poderes em Brasília, houve tentativa de invasão de refinarias e distribuidoras no Paraná, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul desmobilizadas pelas polícias locais.

Segundo a Federação Única dos Petroleiros, a FUP, nas demais unidades da empresa não há registro de bloqueios e presença de manifestantes. “A FUP e a segurança da empresa seguem, junto aos órgão de segurança locais, monitorando nas redes e in loco a movimentação desses grupos terroristas nas refinarias”.

Nesta quarta-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que bloqueios de trânsito ou “embaraço à liberdade de tráfego” estão proibidos em todo o território brasileiro. A medida é uma resposta à ameaça de uma “mega manifestação nacional pela retomada do poder”. A decisão responde a um pedido da Advocacia Geral da União sobre o tema.

