Em 16 dias, Petrobras perde uma Telefônica em valor de mercado

A Petrobras perdeu o equivalente a uma Telefônica em valor de mercado nos últimos 16 dias. Desde 10 de maio, o patrimônio da estatal sofreu uma perda de mais de 76 bilhões de dólares, montante que supera o valor de mercado da Telefônica Brasil, avaliada em 74 bilhões de reais. O levantamento foi feito por Einar Rivero, da empresa de informações financeiras Economatica.

Desde que a Petrobras anunciou na quarta-feira, 23, a redução de 10% no preço do óleo diesel por 15 dias nas refinarias, a empresa já perdeu mais de 50 bilhões de reais em valor de mercado. Nesta sexta-feira, 25, após mais um dia de perdas na Bovespa, o patrimônio da companhia era estimado em 282 bilhões de dólares. Na semana, as ações preferenciais e ordinárias da companhia acumulam perdas de 23%

A decisão de segurar o preço do combustível foi tomada pelo conselho de administração da estatal petrolífera, e anunciada pelo seu presidente, Pedro Parente, em meio à pressão sofrida pelos caminhoneiros, que bloqueiam estradas em todo o país há cinco dias.

Apesar de Parente ter negado que a medida era excepcional e não representava uma mudança na política de preços da estatal, o mercado viu o gesto como um sinal de que a estatal mais uma vez voltou a ser alvo de ingerência política, como ocorreu durante a gestão da ex-presidente Dilma Rousseff. Na época, a empresa foi obrigada a manter os preços dos combustíveis baixos para controlar a inflação, o que provocou um enorme rombo no seu caixa.

Para a agência de classificação de risco Fitch, a decisão sobre o diesel anunciada nesta semana mostra “a capacidade contínua do governo brasileiro de influenciar as políticas e decisões da empresa”.