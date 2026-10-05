Elon Musk volta a ser trilionário com alta de mais de 5% da SpaceX

A fortuna de Elon Musk voltou a superar 1 trilhão de dólares nesta segunda-feira, 5, impulsionada pela valorização das ações da SpaceX e da Tesla. O patrimônio estimado do empresário chegou a 1,028 trilhão de dólares, ganho de 47,2 bilhões de dólares sobre o fechamento de sexta-feira, 2, segundo o ranking em tempo real da Forbes.

As ações da SpaceX avançaram mais de 5% durante a manhã nos Estados Unidos, alcançando 167 dólares. Entre os fatores apontados para a alta estão uma avaliação do Morgan Stanley de que os papéis estavam abaixo de seu valor e o primeiro voo bem-sucedido da Starship à órbita na semana anterior.

Como Musk possui cerca de 38% da SpaceX, incluindo opções de compra de ações, a alta dos papéis aumenta o valor de sua participação e, consequentemente, sua fortuna estimada. Esse ganho não significa dinheiro recebido pelo empresário no dia. Trata-se de uma valorização dos ativos que ele possui, que pode ser revertida se as ações caírem.

A Tesla também contribuiu para o resultado. Na sexta-feira, a divulgação de entregas de veículos do terceiro trimestre acima das expectativas dos analistas impulsionou as ações da montadora e ajudou a acrescentar 61 bilhões de dólares ao patrimônio de Musk. O desempenho superior ao previsto levou investidores a rever suas expectativas sobre os negócios da empresa. Nesta segunda-feira, os papéis subiam mais de 1% durante a manhã.

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Musk havia alcançado o patamar de trilionário pela primeira vez em 12 de junho, quando a SpaceX estreou na Nasdaq. A oferta inicial de ações, operação que permite à empresa captar recursos e ter seus papéis negociados em bolsa, levantou 75 bilhões de dólares. Foram vendidas aproximadamente 555,6 milhões de ações a 135 dólares cada. Na abertura das negociações, o preço chegou a 150 dólares, cerca de 11% acima do valor da oferta.

A queda posterior das ações da SpaceX e da Tesla levou a fortuna do empresário novamente abaixo de 1 trilhão de dólares. Com a recuperação desta segunda-feira, a empresa espacial atingiu uma cotação aproximadamente 24% superior ao preço da oferta inicial, devolvendo Musk ao patamar alcançado em junho.