Elon Musk prevê fim do trabalho com avanço da inteligência artificial

A inteligência artificial poderá transformar radicalmente a economia mundial a ponto de tornar o trabalho uma escolha, e não mais uma necessidade.

Essa é a visão defendida pelo empresário Elon Musk, fundador da Tesla, SpaceX e xAI, que voltou a afirmar que robôs e sistemas inteligentes serão capazes de executar praticamente todas as atividades humanas, produzindo riqueza suficiente para sustentar toda a população.

A declaração reacendeu um dos debates mais importantes da atual revolução tecnológica: a IA criará uma era de prosperidade inédita ou provocará uma onda de desemprego e instabilidade social antes que seus benefícios sejam distribuídos?

A resposta divide empresários, economistas e investidores.

A aposta de Musk: riqueza para todos

Em uma publicação na rede X, Musk afirmou que a combinação entre inteligência artificial e robótica levará a um cenário de abundância econômica.

Continua após a publicidade

Segundo ele, as máquinas produzirão bens e serviços com tamanha eficiência que governos poderão distribuir renda suficiente para garantir um padrão elevado de vida à população.

O empresário chama esse conceito de “renda universal”, uma ideia que vai além da tradicional renda básica universal. Em vez de apenas assegurar recursos mínimos para alimentação, moradia e despesas essenciais, a proposta prevê uma renda capaz de proporcionar conforto financeiro.

Na visão de Musk, o trabalho deixaria de ser obrigatório para garantir a sobrevivência e passaria a ser uma atividade exercida por escolha pessoal.

Continua após a publicidade

O bilionário já chegou a afirmar, inclusive, que a necessidade de economizar para a aposentadoria pode desaparecer nas próximas décadas caso esse cenário se concretize.

O contraponto: antes da abundância, turbulência

Nem todos acreditam que a transição será tranquila.

Continua após a publicidade

A reação mais direta veio do investidor Michael Burry — conhecido internacionalmente por prever a crise financeira de 2008 —, que respondeu de forma sucinta à publicação de Musk:

“Haverá uma revolução antes.”

A mensagem resume uma preocupação crescente entre analistas: se milhões de empregos forem eliminados em um curto espaço de tempo, os efeitos econômicos e sociais poderão anteceder qualquer eventual distribuição dos ganhos gerados pela IA.

Continua após a publicidade

O temor é que o avanço tecnológico aumente a desigualdade, concentre renda e provoque forte pressão sobre governos para criar novos mecanismos de proteção social.

Debate ganha força entre líderes do mercado

A discussão já extrapolou o universo das empresas de tecnologia.

Continua após a publicidade

O investidor Ray Dalio, fundador da Bridgewater Associates, tem alertado que a inteligência artificial pode ampliar significativamente a desigualdade econômica caso os ganhos de produtividade fiquem concentrados em poucas empresas ou indivíduos.

Segundo Dalio, políticas públicas de redistribuição serão indispensáveis para evitar o aumento das tensões sociais.

Já Jamie Dimon, presidente do JPMorgan Chase, acredita que a IA poderá reduzir a jornada de trabalho para algo próximo de três dias e meio por semana, além de aumentar a produtividade e melhorar a qualidade de vida.

Ao mesmo tempo, ele afirma que governos e empresas precisarão investir pesadamente na requalificação profissional para absorver trabalhadores substituídos pela automação.

Big Tech acelera investimentos

O debate ocorre justamente quando as grandes empresas de tecnologia ampliam seus investimentos em inteligência artificial.

Microsoft, Google, Amazon, Meta e outras gigantes vêm destinando centenas de bilhões de dólares para construir data centers, desenvolver novos modelos de IA e expandir infraestrutura computacional.

Ao mesmo tempo, várias delas anunciaram demissões e reestruturações, alegando necessidade de reduzir custos e adaptar suas operações ao novo ciclo tecnológico.

Especialistas ressaltam, porém, que ainda não existe consenso sobre a velocidade com que a IA substituirá empregos. Enquanto algumas funções tendem a ser automatizadas rapidamente, outras deverão ser transformadas ou passar a exigir novas competências, em vez de simplesmente desaparecer.

O futuro do trabalho ainda está em aberto

Embora previsões como as de Musk despertem entusiasmo, pesquisadores lembram que revoluções tecnológicas anteriores também provocaram profundas mudanças no mercado de trabalho antes de criarem novas ocupações.

A diferença agora é a velocidade da transformação.

Modelos cada vez mais sofisticados de inteligência artificial já executam tarefas antes restritas a profissionais altamente qualificados, levantando dúvidas sobre a capacidade das economias de criar novos empregos no mesmo ritmo em que outros deixam de existir.

Se a promessa de abundância feita por Musk se concretizar, o trabalho poderá realmente deixar de ser uma necessidade. Mas, até lá, o maior desafio será administrar os impactos econômicos e sociais da maior revolução tecnológica desde a internet.