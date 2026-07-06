ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Elon Musk prevê fim do trabalho com avanço da inteligência artificial

Bilionário afirma que inteligência artificial e robôs tornarão o trabalho opcional graças à abundância de riqueza

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 jul 2026, 17h20 | Atualizado em 7 jul 2026, 10h10
O CEO da Tesla, Elon Musk
O CEO da Tesla, Elon Musk (Chesnot/Getty Images)
Continua após publicidade
Elon Musk prevê fim do trabalho com avanço da inteligência artificial Priorize VEJA no Google

A inteligência artificial poderá transformar radicalmente a economia mundial a ponto de tornar o trabalho uma escolha, e não mais uma necessidade.

Essa é a visão defendida pelo empresário Elon Musk, fundador da Tesla, SpaceX e xAI, que voltou a afirmar que robôs e sistemas inteligentes serão capazes de executar praticamente todas as atividades humanas, produzindo riqueza suficiente para sustentar toda a população.

A declaração reacendeu um dos debates mais importantes da atual revolução tecnológica: a IA criará uma era de prosperidade inédita ou provocará uma onda de desemprego e instabilidade social antes que seus benefícios sejam distribuídos?

A resposta divide empresários, economistas e investidores.

Siga

A aposta de Musk: riqueza para todos

Em uma publicação na rede X, Musk afirmou que a combinação entre inteligência artificial e robótica levará a um cenário de abundância econômica.

Continua após a publicidade

Segundo ele, as máquinas produzirão bens e serviços com tamanha eficiência que governos poderão distribuir renda suficiente para garantir um padrão elevado de vida à população.

O empresário chama esse conceito de “renda universal”, uma ideia que vai além da tradicional renda básica universal. Em vez de apenas assegurar recursos mínimos para alimentação, moradia e despesas essenciais, a proposta prevê uma renda capaz de proporcionar conforto financeiro.

Na visão de Musk, o trabalho deixaria de ser obrigatório para garantir a sobrevivência e passaria a ser uma atividade exercida por escolha pessoal.

Continua após a publicidade

O bilionário já chegou a afirmar, inclusive, que a necessidade de economizar para a aposentadoria pode desaparecer nas próximas décadas caso esse cenário se concretize.

O contraponto: antes da abundância, turbulência

Nem todos acreditam que a transição será tranquila.

Continua após a publicidade

A reação mais direta veio do investidor Michael Burry — conhecido internacionalmente por prever a crise financeira de 2008 —, que respondeu de forma sucinta à publicação de Musk:

“Haverá uma revolução antes.”

A mensagem resume uma preocupação crescente entre analistas: se milhões de empregos forem eliminados em um curto espaço de tempo, os efeitos econômicos e sociais poderão anteceder qualquer eventual distribuição dos ganhos gerados pela IA.

Continua após a publicidade

O temor é que o avanço tecnológico aumente a desigualdade, concentre renda e provoque forte pressão sobre governos para criar novos mecanismos de proteção social.

Debate ganha força entre líderes do mercado

A discussão já extrapolou o universo das empresas de tecnologia.

Continua após a publicidade

O investidor Ray Dalio, fundador da Bridgewater Associates, tem alertado que a inteligência artificial pode ampliar significativamente a desigualdade econômica caso os ganhos de produtividade fiquem concentrados em poucas empresas ou indivíduos.

Segundo Dalio, políticas públicas de redistribuição serão indispensáveis para evitar o aumento das tensões sociais.

Já Jamie Dimon, presidente do JPMorgan Chase, acredita que a IA poderá reduzir a jornada de trabalho para algo próximo de três dias e meio por semana, além de aumentar a produtividade e melhorar a qualidade de vida.

Ao mesmo tempo, ele afirma que governos e empresas precisarão investir pesadamente na requalificação profissional para absorver trabalhadores substituídos pela automação.

Big Tech acelera investimentos

O debate ocorre justamente quando as grandes empresas de tecnologia ampliam seus investimentos em inteligência artificial.

Microsoft, Google, Amazon, Meta e outras gigantes vêm destinando centenas de bilhões de dólares para construir data centers, desenvolver novos modelos de IA e expandir infraestrutura computacional.

Ao mesmo tempo, várias delas anunciaram demissões e reestruturações, alegando necessidade de reduzir custos e adaptar suas operações ao novo ciclo tecnológico.

Especialistas ressaltam, porém, que ainda não existe consenso sobre a velocidade com que a IA substituirá empregos. Enquanto algumas funções tendem a ser automatizadas rapidamente, outras deverão ser transformadas ou passar a exigir novas competências, em vez de simplesmente desaparecer.

O futuro do trabalho ainda está em aberto

Embora previsões como as de Musk despertem entusiasmo, pesquisadores lembram que revoluções tecnológicas anteriores também provocaram profundas mudanças no mercado de trabalho antes de criarem novas ocupações.

A diferença agora é a velocidade da transformação.

Modelos cada vez mais sofisticados de inteligência artificial já executam tarefas antes restritas a profissionais altamente qualificados, levantando dúvidas sobre a capacidade das economias de criar novos empregos no mesmo ritmo em que outros deixam de existir.

Se a promessa de abundância feita por Musk se concretizar, o trabalho poderá realmente deixar de ser uma necessidade. Mas, até lá, o maior desafio será administrar os impactos econômicos e sociais da maior revolução tecnológica desde a internet.

Publicidade
TAGS:
Economia
Inteligencia Artificial
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES

Assine a revista OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Multidão de pessoas em protesto na rua, com prédios e árvores ao fundo. À esquerda, texto branco UM PAÍS SE FORTALECE COM INFORMAÇÃO em fundo preto. À direita, texto Jornalismo de qualidade para entender o Brasil, o mundo e tomar decisões mais conscientes. e a palavra veja em vermelho, junto a várias capas da revista Veja em perspectivaMultidão de pessoas de costas, com braços levantados, em uma rua urbana com prédios altos e árvores. À direita, várias capas da revista Veja com diferentes manchetes e imagens.
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA RELÂMPAGO

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).