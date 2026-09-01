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Economia

Electra negocia usinas e propõe corte de 70% aos credores

Braço do grupo revende duas hidrelétricas adquiridas da Copel em 2024; preço do negócio e eventual uso do dinheiro na recuperação não foram informados

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 set 2026, 09h02
Duas torres de transmissão de energia elétrica em primeiro plano, com uma subestação ao fundo e uma montanha rochosa coberta por vegetação sob céu azul com nuvens esparsas
Subestação de energia da Centrais Elétricas Brasileiras SA (Eletrobras) Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, Brasil, na sexta-feira, 11 de julho de 2025 (Tuane Fernandes/Bloomberg/Getty Images)
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Electra negocia usinas e propõe corte de 70% aos credores Priorizar nos meus resultados Google

Em recuperação judicial com passivo de aproximadamente 1,3 bilhão de reais, o Grupo Electra negocia a venda de duas hidrelétricas que integravam um pacote de ativos adquirido da Copel em 2024. Ao mesmo tempo, o plano apresentado pela companhia propõe desconto de 70% aos credores quirografários e dez anos sem pagamento de principal ou juros.

A operação envolve as centrais geradoras hidrelétricas Pitangui, de 0,9 megawatt, e São Jorge, de 2,3 megawatts, ambas em Ponta Grossa, no Paraná. As compradoras são a Famiglia Bertolini Investimentos e a J Bertolini, holdings ligadas ao Grupo Calpar, que atua principalmente no agronegócio. O negócio ainda depende das aprovações do Cade e da Aneel.

As duas usinas faziam parte do conjunto de treze ativos vendido pela Copel à Electra Hydra por 450,5 milhões de reais. Esse valor corresponde ao pacote completo, não apenas às duas CGHs agora negociadas. Os documentos públicos não revelam quanto a Electra pagou individualmente por Pitangui e São Jorge nem o preço acertado com o Grupo Calpar.

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A recuperação judicial foi pedida em maio após a deterioração da liquidez da comercializadora e os embates com a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. A Electra afirma que faturou mais de 2 bilhões de reais em 2025, atendia 1.600 clientes e recebeu 390 milhões de reais em aportes dos acionistas entre 2025 e 2026, insuficientes para evitar a crise.

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Pelo plano apresentado à Justiça, os créditos quirografários sofrerão desconto de 70% e serão corrigidos pela Taxa Referencial acrescida de 0,5% ao ano. Depois da carência de 120 meses, o saldo será pago em noventa parcelas. Na prática, o cronograma pode levar dezessete anos e meio desde a homologação até a última prestação.

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A vendedora das usinas, Electra Hydra, não está entre as quatro empresas formalmente incluídas na recuperação judicial, embora integre o grupo da Intrepid, uma das recuperandas. Ao Cade, a companhia afirmou que os recursos serão destinados à modernização de outros ativos e ao desenvolvimento de novos projetos. Os documentos não esclarecem se alguma parcela do dinheiro será transferida às recuperandas ou reservada para o pagamento dos credores.

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