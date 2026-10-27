Edge e Compagas preparam nova frente de gás no Paraná para 2027

A Edge, empresa da Compass, e a Compagas avançam em um projeto para ampliar o fornecimento de gás natural ao polo industrial de Londrina, no Norte do Paraná. A iniciativa prevê a construção de uma unidade de armazenamento e regaseificação de gás natural liquefeito (GNL), com início das operações programado para o segundo semestre de 2027. O empreendimento foi definido a partir de uma chamada pública aberta pela distribuidora paranaense em junho de 2025.

A aposta está no atendimento a regiões industriais ainda não conectadas à malha de gasodutos. O GNL será transportado até a unidade, onde voltará ao estado gasoso para abastecer redes locais de distribuição. A solução permitirá à Compagas ampliar sua presença em Londrina, cidade com mais de 580 mil habitantes e cerca de 1.800 indústrias de transformação.

A iniciativa também representa uma diversificação do suprimento da Compagas, que lançou, no fim de 2025, seu primeiro projeto estruturante com fornecimento de biometano adquirido na região. A nova estrutura de GNL deverá complementar essa oferta e ampliar a capacidade de atendimento da concessionária, que já possui mais de 70 mil clientes em 18 municípios paranaenses.

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“A expansão do mercado brasileiro de gás passa por levar soluções seguras e competitivas a regiões ainda não conectadas à malha de gasodutos”, afirma Demétrio Magalhães, CEO da Edge. Segundo o executivo, a parceria abre uma nova frente de atuação para a companhia e poderá contribuir para a redução de emissões pela substituição de combustíveis mais intensivos em carbono.

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A iniciativa faz parte da expansão da Edge no chamado mercado off-grid, voltado a consumidores fora das redes convencionais. A companhia iniciou essa operação em 2026, abastecendo a LD Celulose, no Triângulo Mineiro, a partir do terminal de regaseificação que opera no Porto de Santos. Somente no primeiro semestre, foram mais de 500 entregas e 16 milhões de metros cúbicos faturados. Em setembro, a empresa também assinou um memorando com o governo gaúcho para desenvolver um terminal de GNL no Porto de Rio Grande.