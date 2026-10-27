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Economia

Edge e Compagas preparam nova frente de gás no Paraná para 2027

Parceria prevê unidade de regaseificação em Londrina para atender indústrias fora da malha de gasodutos

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 out 2026, 12h00
Caminhão-tanque azul e branco com o logo EDGE trafegando em uma rodovia de duas pistas, cercada por vegetação verde e campos secos, sob um céu parcialmente nublado
Caminhão da Edge (Edge/Divulgação)
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Edge e Compagas preparam nova frente de gás no Paraná para 2027 Priorize VEJA no Google

A Edge, empresa da Compass, e a Compagas avançam em um projeto para ampliar o fornecimento de gás natural ao polo industrial de Londrina, no Norte do Paraná. A iniciativa prevê a construção de uma unidade de armazenamento e regaseificação de gás natural liquefeito (GNL), com início das operações programado para o segundo semestre de 2027. O empreendimento foi definido a partir de uma chamada pública aberta pela distribuidora paranaense em junho de 2025.

A aposta está no atendimento a regiões industriais ainda não conectadas à malha de gasodutos. O GNL será transportado até a unidade, onde voltará ao estado gasoso para abastecer redes locais de distribuição. A solução permitirá à Compagas ampliar sua presença em Londrina, cidade com mais de 580 mil habitantes e cerca de 1.800 indústrias de transformação.

A iniciativa também representa uma diversificação do suprimento da Compagas, que lançou, no fim de 2025, seu primeiro projeto estruturante com fornecimento de biometano adquirido na região. A nova estrutura de GNL deverá complementar essa oferta e ampliar a capacidade de atendimento da concessionária, que já possui mais de 70 mil clientes em 18 municípios paranaenses.

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“A expansão do mercado brasileiro de gás passa por levar soluções seguras e competitivas a regiões ainda não conectadas à malha de gasodutos”, afirma Demétrio Magalhães, CEO da Edge. Segundo o executivo, a parceria abre uma nova frente de atuação para a companhia e poderá contribuir para a redução de emissões pela substituição de combustíveis mais intensivos em carbono.

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A iniciativa faz parte da expansão da Edge no chamado mercado off-grid, voltado a consumidores fora das redes convencionais. A companhia iniciou essa operação em 2026, abastecendo a LD Celulose, no Triângulo Mineiro, a partir do terminal de regaseificação que opera no Porto de Santos. Somente no primeiro semestre, foram mais de 500 entregas e 16 milhões de metros cúbicos faturados. Em setembro, a empresa também assinou um memorando com o governo gaúcho para desenvolver um terminal de GNL no Porto de Rio Grande.

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