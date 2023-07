Economistas enxergam mais espaço para desaceleração da inflação

Analistas do mercado financeiro consultados pelo Banco Central continuam a projetar o recuo da inflação para este ano. Segundo dados compilados pelo Boletim Focus desta segunda-feira, 10, o IPCA deve encerrar o ano em 4,95%. Esta é a oitava semana consecutiva de desaceleração da inflação, projetada em 4,98% no boletim anterior. Em doze meses encerrados em maio, o índice oficial está em 3,94%. Nesta terça-feira, o IBGE divulga a taxa de junho.

Apesar da redução, o indicador continua acima do limite da meta para este ano, de 4,75%, com tolerância de 1,5 ponto acima dos 3,25%, o centro da meta. Esse é o primeiro boletim de projeções após a ‘supersemana’ da Câmara dos Deputados, em que foi aprovada a reforma tributária e o projeto de lei pela volta do voto de qualidade em disputas tributárias no Carf. O arcabouço fiscal que precisa de uma última análise dos deputados, foi deixado para agosto, isto é, após o recesso parlamentar.

Enquanto vê espaço para a redução da inflação, o mercado freou o avanço do PIB. Segundo os analistas, a economia brasileira deve avançar 2,19% neste ano. É a primeira manutenção do patamar depois de oito altas consecutivas. O mercado também pausou as projeções para a taxa Selic, e projeta os juros a 12% ao fim do ano, mesmo patamar de semana passada. Isso indica um espaço de cortes no segundo semestre, já que a taxa está em 13,75%.

