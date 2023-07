Economia americana avança 2,4% no 2º trimestre, acima do esperado

A economia americana avançou 2,4% no segundo trimestre, mostra a primeira leitura, divulgada nesta quinta-feira, 27, pelo Departamento de Comércio dos Estados Unidos. A variação do Produto Interno Bruto veio maior que a estimada pelo mercado que era de 1,8%, segundo a Bloomberg.

O ritmo de crescimento foi acima do primeiro trimestre, quando o avanço registrado foi de 2%.

O avanço na taxa anualizada foi impulsionado por gastos do consumidor mais fortes do que o previsto e investimento empresarial robusto.

Enquanto isso, o índice de preços de gastos com consumo (PCE) – indicador de inflação observado pelo Federal Reserve em suas decisões sobre política de juros – desacelerou, ao ir de 4,1% na leitura passada para 2,6% no segundo trimestre deste ano. O núcleo do indicador, que exclui os preços dos voláteis dos itens de energia e alimentos, desacelerou. A taxa apresentou alta de 3,80% no segundo trimestre, abaixo do esperado, de 4%, e dos 4,9% registrados no trimestre anterior.

Os dados mostram um desempenho da economia americana melhor que o esperado. Enquanto a estimativa era de recessão para este ano, o mercado de trabalho continua forte, a economia com desempenhos acima do esperado e agora, a inflação desacelerando, aumentam a esperança de uma estabilização econômica. Na quarta-feira, logo após a elevação da taxa de juros em 0,25 ponto, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, afirmou que a autoridade monetária não projeta mais recessão na economia dos Estados Unidos.

A força do mercado de trabalho é um importante suporte para a economia. Os dados de pedido de auxílio desemprego, também divulgados nesta quinta, mostram recuo para o nível mais baixo desde o fim de fevereiro. Foram 221 mil, pedidos, abaixo da previsão de 235 mil benefícios dos economistas do mercado. O dado também é menor que da semana passada, de 228 mil. As reivindicações contínuas , que podem oferecer informações sobre a rapidez com que os americanos desempregados conseguem encontrar um novo emprego, também diminuíram. Foram 1,690 milhão, abaixo dos 1,749 milhão da semana anterior.

