Dupla João Bosco & Vinícius começa a vender shows com bitcoin

O ano de 2017 marcou o crescimento do interesse pelas moedas virtuais, incluindo o bitcoin, mesmo havendo muitas críticas e desconfianças sobre sua rápida valorização. Aproveitando essa onda, a dupla sertaneja João Bosco e Vinícius resolveu aceitar a moeda como pagamento para realizar shows.

“João Bosco e Vinícius é a primeira dupla sertaneja a vender shows e gerar negócios através de moeda virtual, o bitcoin. Em sua fase inicial, as datas de shows da dupla pioneira neste formato de negociação no segmento serão vendidas a 1 bitcoin cada. Garanta sua data e faça parte deste investimento moderno e inovador”, anunciou a dupla em sua página do Facebook nesta terça-feira, 19.

O bitcoin é uma espécie de ativo virtual, que pode ser transacionado livremente pela rede – por meio de programas ou sites específicos. No entanto, é possível fazer a conversão em dinheiro em empresas especializadas chamadas corretoras.

A cotação depende de cada companhia. No índice divulgado pela bolsa de valores de Nova York, a moeda virtual era cotada a 17.922 dólares (cerca de 59.000 reais nesta terça-feira).