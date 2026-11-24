Donos da Itaipava preparam leilão de gigante da soja
Família Faria encerra disputa judicial de oito anos pelo controle da Imcopa, processadora com capacidade de esmagar 1,5 milhão de toneladas de soja por ano
A família Faria, acionista do Grupo Petrópolis, fabricante de cervejas como Itaipava e Crystal, prepara um novo leilão da Imcopa, uma das grandes processadoras de soja do país. Depois de oito anos de disputas judiciais no Brasil e em Luxemburgo, a família chegou a um acordo com seus antigos parceiros de negócios, encerrando, segundo seus representantes, as pendências judiciais relacionadas ao controle da companhia.
A Imcopa está em recuperação judicial desde 2013. A família Faria começou a investir na empresa no ano seguinte, por meio da aquisição de créditos e participações societárias. Em 2018, teve início a disputa judicial que culminou na transferência da gestão da processadora à família em 2024.
A operação tem dimensões expressivas. As unidades industriais de Araucária e Cambé, no Paraná, possuem capacidade conjunta de esmagamento de 1,5 milhão de toneladas de soja por ano, além da produção de até 240 mil toneladas de proteína concentrada de soja. A companhia também é responsável pela marca de óleo de soja Leve.
Segundo os representantes da família Faria, as unidades operam em plena capacidade desde o início deste ano, ritmo que deverá ser mantido em 2027. O novo leilão, autorizado pela Justiça paranaense, ainda não tem data definida.