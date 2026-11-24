A família Faria, acionista do Grupo Petrópolis, fabricante de cervejas como Itaipava e Crystal, prepara um novo leilão da Imcopa, uma das grandes processadoras de soja do país. Depois de oito anos de disputas judiciais no Brasil e em Luxemburgo, a família chegou a um acordo com seus antigos parceiros de negócios, encerrando, segundo seus representantes, as pendências judiciais relacionadas ao controle da companhia.

A Imcopa está em recuperação judicial desde 2013. A família Faria começou a investir na empresa no ano seguinte, por meio da aquisição de créditos e participações societárias. Em 2018, teve início a disputa judicial que culminou na transferência da gestão da processadora à família em 2024.

A operação tem dimensões expressivas. As unidades industriais de Araucária e Cambé, no Paraná, possuem capacidade conjunta de esmagamento de 1,5 milhão de toneladas de soja por ano, além da produção de até 240 mil toneladas de proteína concentrada de soja. A companhia também é responsável pela marca de óleo de soja Leve.

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Segundo os representantes da família Faria, as unidades operam em plena capacidade desde o início deste ano, ritmo que deverá ser mantido em 2027. O novo leilão, autorizado pela Justiça paranaense, ainda não tem data definida.